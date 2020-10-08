"Футбол 24" цитує відомих експертів після особливого в усіх значеннях спарингу Франція – Україна (7:1).

Андрій Шевченко – коли маска не рятує від фіаско / Facebook

Давайте чесно. Враховуючи екстремально-експериментальний склад нашої збірної, практично нереально було сподіватися на позитивний результат проти чемпіонів світу. Питання полягало лише в тому, коли ми пропустимо перший гол і яким буде підсумковий результат.

Франція – Україна – 7:1 – відео голів та огляд матчу

На жаль, дійство розіграли за найгіршим для нас сценарієм. І поки французи встановлювали рекорди, ми невблаганно наближалися до свого – з приставкою "анти". З різницею у шість м'ячів збірна України не програвала ніде і ніколи. До вчорашнього вечора...

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Перший гол у ворота Бущана влетів від юної зірочки Ле Бльо. Як тут не загадати нещодавній прецедент в Іспанії? Що й зробив Євген Левченко, експерт ТК Футбол.

Упродовж першого тайму Женя найактивніше з усіх експертів "бомбив" Twitter. Ось ще кілька дописів.

Скаут Алекс Великих, який паралельним курсом переглядав спаринг Італія – Молдова, помітив цікаву схожість. До речі, молдовани у підсумку "згоріли" 0:6.

Передчуваючи лихе, тележурналіст Євген Зінченко застеріг від надто жорсткої критики.

Але кого це зупиняло? Продюсер, телеведучий і шоумен Ігор Кондратюк іронізує крізь сльози.

Після голу Толіссо журналіст-архіваріус Артур Валерко констатує життєві істини.

Коментатор MEGOGO Вадим Скічко фіксує антирекорд.

Але й це ще був не кінець. Агент Антон Астаф'єв дає безжальну оцінку одному з новачків головної команди.

Грізманн поставив масну крапку – 7:1. Журналіст і коментатор Footballhub Олександр Золотогорський у розпачі.

Знову Євген Левченко.

Роберто Моралес, який рекомендацій не потребує.

Підбадьорити намагається і Алекс Великих.

Але Костянтин Андріюк, журналіст і мисливець на "лосів", – невблаганний.

Ігор Бойко, коментатор Setanta Sports Ukraine: "матч сильної команди проти набору гравців".

Головний редактор Poltava365 Станіслав Майзус підслухав те, що декому може не сподобатися.

Кирило Круторогов, коментатор ТК Футбол, засуджує хейтерів.

Олександр "Фоззі" Сидоренко, вокаліст Танка на Майдані Конго, уникнув емоцій і намагається дивитись у перспективу.

Ну а найбільш грунтовно вникнув у проблему Юрій Басенко, колишній головред Футбол 24. Висновки невтішні, звісно.

Брутальний футбол: щоб не плакать – ми сміялись.

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Франція розбомбила Україну в товариському матчі – резерв Шевченка зазнав найбільшої поразки в історії збірної