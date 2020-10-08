"Усі вийшли налаштованими на гру, старалися. Звичайно, якщо брати склад, то багато хлопців не грали один з одним.

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Я думаю, що виправдань особливо немає. Нам ще є куди рости і прогресувати. Футбол дуже динамічний, нам потрібно збільшувати швидкості, грати швидше, робити більше рухів на полі без м'яча", – заявив Маліновський в ефірі Футбол 1/2/3.

Нагадаємо, що напередодні Франція розбомбила Україну в спарингу, а єдиний м'яч у складі національної команди забив Віктор Циганков.

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