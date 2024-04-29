Голкіпер Реала і збірної України Андрій Лунін є пріоритетною трансферною ціллю Манчестер Юнайтед. У складі англійського клубу в нього буде вдосталь ігрового часу, адже основний на сьогодні кіпер манкуніанців Андре Онана пропускає в середньому по 1,5 м’яча за гру й навряд чи втримає позицію в стартовому складі.

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В Реалі не хочуть прощатися з українським воротарем, але й не можуть виконати його фінансові умови. "Бельгієць Тібо Куртуа відновився від травми і, ймовірно, Лунін отримуватиме обмежену кількість часу в матчах Реала, – цитує іспанського журналіста Едуардо Інду footballtransfers.com. – В Манчестер Юнайтед він напевно гратиме набагато частіше, та й фінансова пропозиція має сподобатися Реалу. За кілька років трансферна вартість Андрія зросла у 3-4 рази".

Манчестер Юнайтед пропонує за трансфер Луніна 35 мільйонів євро.

На Андрія також претендують Парі Сен-Жермен і Баварія, де ворота захищають, відповідно, Джанлуїджі Доннарума і Мануель Ноєр.

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