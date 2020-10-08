Франція відкрила рахунок вже на 9-й хвилині, коли Жиру відгукнувся на подачу з лівого флангу. З його ударом Бущан впорався, однак на добиванні найкраще зорієнтувався Камавінга. Юний хавбек примудрився пробити через себе в дальній кут. До слова, Камавінга сьогодні вперше вийшов у стартовому складі "ле бльо" та став наймолодшим автором гола своєї збірної з 1914 року.

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У середині першого тайму французи подвоїли перевагу. Толіссо розрізним пасом знайшов Жиру, а той приборкав м'яч, зупинився і з-за меж штрафного майданчика забив розкішний гол в дальню "дев'ятку".

What an absolute banger from Giroud. pic.twitter.com/WEDvTOacR0 — Saquon. (@IAmSaquon) October 7, 2020

А ще через 10 хвилин Олів'є оформив дубль. Бущан погано парирував дальній удар Ауара, а Жиру першим встиг до м'яча та оформив розгром. Форвард у сотому матчі за збірну обійшов у бомбардирському заліку Франції Мішеля Платіні – 42 голи проти 41-го.

Giroud’s 42nd goal for France to become their 2nd leading goalscorer ever and just 9 behind Thierry Henry. Forever under appreciated and misunderstood. pic.twitter.com/icJowZ54g6 — CFC DUBois (@CFCDUBois) October 7, 2020

Наприкінці тайму Україна пропустила четвертий гол – Миколенко зрізав м'яч у власні ворота після кутового.

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