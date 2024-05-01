Чеснаков продовжує займатись за індивідуальною програмою з реабілітологом після рецидиву старої травми, повідомляє Sport.ua.

Долганський потролив гравців Ворскли після фіаско з Поліссям – тренер полтавців знайшов позитив у тривалій серії невдач

Зазначається, що Володимир точно не зможе зіграти проти Шахтаря у фіналі Кубка України, який відбудеться 15 травня. Проте інший досвідчений гравець Ворскли, Олександр Скляр, після серйозної травми обличчя вже повернувся до загальної групи і навіть може зіграти проти Металіста 1925 4-го травня.

До слова, Ворскла посідає 8 місце в УПЛ, набравши 30 очок після 26 турів. У півфіналі Кубка України полтавці мінімально переграли Полісся (0:1).

Полісся перемогло Ворсклу, продовживши боротьбу за єврокубки – полтавці довели безвиграшну серію до шести турів