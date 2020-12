Роберт Лєвандовскі заслужено отримав нагороду ФІФА The Best 2020. Польський бомбардир провів феноменальний рік, залишивши далеко позаду головних конкурентів – Мессі з Роналду. Солодка парочка не мала жодних шансів на перемогу. Можливо, саме тому обоє перетворили процес голосування у справжнє шоу. Найбільше дивує вибір 33-річного аргентинця, який зробив очевидний крок на зустріч новому клубу.

Лєвандовскі – найкращий гравець 2020 року за версією ФІФА

Трансфер Мессі в ПСЖ зараз виглядає питанням часу. Обираючи найкращих за підсумками 2020-го, багаторічний лідер Барселони зосередився на представниках французького гранда: Неймар – 5 балів, Мбаппе – 3, Лєвандовскі – 1. Якщо першу позицію бразильця ще можна пояснити давньою дружбою, то високе місце молодого чемпіона світу викликає чимало підозр. По-перше, Лео особисто не знайомий з форвардом ПСЖ, по-друге – здобутки останнього відверто не вражають (18 голів у перерваній Лізі 1, другорядна роль в ЛЧ).

Окей, Неймар з Мбаппе – далеко не останні люди у футболі, тим паче Париж нарешті дістався фіналу Ліги чемпіонів, та є ще один шокуючий нюанс. Мессі вважає Кейлора Наваса найкращим кіпером планети! Страж воріт ПСЖ, який раніше захищав кольори мадридського Реала, отримав від Лео максимальні 5 балів, Нойєр – 3, Облак – 1. Іспанські медіа спочатку писали про помилку, але згодом інформацію вдалось перевірити – капітан Барси дійсно голосував за костариканця.

Ба більше, Мессі брутально ігнорує власного партнера – феноменального тер Штегена, який рятував "блаугранас" від великого сорому у кожному матчі. Виходить, що після зірваного трансферу в Манчестер аргентинська зірка більше не ідентифікує себе з каталонським гігантом, адже Барса наполегливо просувала кандидатуру німця у соціальних мережах. Багато хто виправдовує рішення Лео недавнім конфліктом між обома, утім це слабо нагадує вчинок дорослої людини. Отже, опитування ФІФА зайвий раз підкреслило серйозний розкол між Мессі та його нинішнім клубом. Неймар, Мбаппе і Кейлор "підказують" можливий шлях.

Messi votou em Neymar para melhor jogador do mundo, e também no Mbappe em segundo. E depois para melhor goleiro, Messi votou em Keylor Navas. Messi deixando claro que quer jogar no PSG. TA ACONTECENDO! pic.twitter.com/O6mpFY3qlL

Роналду голосував за Мессі, а той не відповів взаємністю. Так, запеклий конкурент – лише другий вибір португальця після Роберта (третє місце – для Мбаппе), проте відчувається легкий підступ. Одні розповідають про тролінг після 2:8, інші – звинувачують Кріша у лицемірстві. Мовляв, форвард Юве ніколи б не проголосував за Лео, володіючи навіть мізерними шансами на перемогу. Тріумф польського "орла" був настільки очевидним, що Рон дозволив собі невеличку провокацію. Свідомо відзначивши Мессі, він начебто продемонстрував власну об'єктивність: погляньте, справжні професіонали завжди визнають силу суперника... утім так було далеко не завжди. Зрештою, розчароване обличчя португальця після офіційного оголошення результатів говорить саме за себе. Гарна спроба, але ми не повірили.

Cristiano Ronaldo did NOT look happy at tonight's #TheBest awards pic.twitter.com/DiwdvzdC8P