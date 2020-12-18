Роберт Лєвандовскі заслужено отримав нагороду ФІФА The Best 2020. Польський бомбардир провів феноменальний рік, залишивши далеко позаду головних конкурентів – Мессі з Роналду. Солодка парочка не мала жодних шансів на перемогу. Можливо, саме тому обоє перетворили процес голосування у справжнє шоу. Найбільше дивує вибір 33-річного аргентинця, який зробив очевидний крок на зустріч новому клубу.

Лєвандовскі – найкращий гравець 2020 року за версією ФІФА

Трансфер Мессі в ПСЖ зараз виглядає питанням часу. Обираючи найкращих за підсумками 2020-го, багаторічний лідер Барселони зосередився на представниках французького гранда: Неймар – 5 балів, Мбаппе – 3, Лєвандовскі – 1. Якщо першу позицію бразильця ще можна пояснити давньою дружбою, то високе місце молодого чемпіона світу викликає чимало підозр. По-перше, Лео особисто не знайомий з форвардом ПСЖ, по-друге – здобутки останнього відверто не вражають (18 голів у перерваній Лізі 1, другорядна роль в ЛЧ).

Окей, Неймар з Мбаппе – далеко не останні люди у футболі, тим паче Париж нарешті дістався фіналу Ліги чемпіонів, та є ще один шокуючий нюанс. Мессі вважає Кейлора Наваса найкращим кіпером планети! Страж воріт ПСЖ, який раніше захищав кольори мадридського Реала, отримав від Лео максимальні 5 балів, Нойєр – 3, Облак – 1. Іспанські медіа спочатку писали про помилку, але згодом інформацію вдалось перевірити – капітан Барси дійсно голосував за костариканця.

Ба більше, Мессі брутально ігнорує власного партнера – феноменального тер Штегена, який рятував "блаугранас" від великого сорому у кожному матчі. Виходить, що після зірваного трансферу в Манчестер аргентинська зірка більше не ідентифікує себе з каталонським гігантом, адже Барса наполегливо просувала кандидатуру німця у соціальних мережах. Багато хто виправдовує рішення Лео недавнім конфліктом між обома, утім це слабо нагадує вчинок дорослої людини. Отже, опитування ФІФА зайвий раз підкреслило серйозний розкол між Мессі та його нинішнім клубом. Неймар, Мбаппе і Кейлор "підказують" можливий шлях.

Messi votou em Neymar para melhor jogador do mundo, e também no Mbappe em segundo. E depois para melhor goleiro, Messi votou em Keylor Navas.



Messi deixando claro que quer jogar no PSG. TA ACONTECENDO! pic.twitter.com/O6mpFY3qlL — neymar jr deprê (@neymarjrdepre) December 17, 2020

Роналду голосував за Мессі, а той не відповів взаємністю. Так, запеклий конкурент – лише другий вибір португальця після Роберта (третє місце – для Мбаппе), проте відчувається легкий підступ. Одні розповідають про тролінг після 2:8, інші – звинувачують Кріша у лицемірстві. Мовляв, форвард Юве ніколи б не проголосував за Лео, володіючи навіть мізерними шансами на перемогу. Тріумф польського "орла" був настільки очевидним, що Рон дозволив собі невеличку провокацію. Свідомо відзначивши Мессі, він начебто продемонстрував власну об'єктивність: погляньте, справжні професіонали завжди визнають силу суперника... утім так було далеко не завжди. Зрештою, розчароване обличчя португальця після офіційного оголошення результатів говорить саме за себе. Гарна спроба, але ми не повірили.

Cristiano Ronaldo did NOT look happy at tonight's #TheBest awards pic.twitter.com/DiwdvzdC8P — Bless Nation Tv (@BlessNationTv1) December 18, 2020

Мессі – не єдиний з числа топових виконавців, хто взагалі проігнорував Кріша. Компанію аргентинцеві склали Лєвандовскі, Рамос, ван Дейк, Модріч, Кейн або Азар. Цікаво, що харизматичний лідер "бланкос" не включив до трійки найкращих ні Мессі, ні Роналду, з яким вигравав 4 кубки ЛЧ і ще багато різних трофеїв. Серхіо обрав Роберта, Тьягу і Неймара. Натомість Зізу – тренер року за версією іспанця.

До слова, Лео з Кріштіану обійшли увагою сенсаційного тріумфатора – Юргена Клоппа. Останній набрав стільки ж пунктів, що й Гансі Флік, але випередив коуча Баварії завдяки більшій кількості "п'ятірок". Мессі оцінив роботу згаданого Фліка, Б'єлси та Лопетегі. Ставка Роналду відрізняється лише другою позицією – Зідан замість головного архітектора відродженого Лідса.

Роберт повівся максимально чесно... не віддавши жодного голосу за Лео чи Рона. Найкращий гравець планети у 2020-му відзначив найвищим балом свого екс-партнера Тьягу, другий – Неймар, третій – Де Брюйне. А ось травмований ван Дейк продемонстрував фантастичну згуртованість ліверпульської роздягальні. Його трійка складається виключно з представників мерсисайдського клубу (Мане, Салах, Тьягу). Схожої єдності, здається, не вистачає у таборі збірної Аргентини. Ліонель Скалоні наважився поставити Мессі на другу сходинку після Мане! Місцева преса вже кепкує, що у разі успішного відбору на ЧС-2022 "альбіселестес" повезе інший фахівець.

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