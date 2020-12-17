FIFA The Best-2020 – за кого голосували Шевченко та Пятов як представники України
Наставник збірної України Андрій Шевченко та голкіпер Андрій Пятов брали участь у голосуванні за найкращих гравців та тренера за версією FIFA.
Шевченко та Пятов назвали Роберта Лєвандовскі найкращим гравцем 2020 року. Друге місце капітан "синьо-жовтих" віддав Вірджилу ван Дейку, а от наставник збірної України розмістив захисника Ліверпуля на третьому місці. У топ-3 Пятов включив ще Кевіна де Брюйне, а Шевченко – Тьягу Алькантару.
Лєвандовскі – найкращий гравець 2020 року за версією ФІФА
Як повідомляє офіційний сайт УАФ, думки щодо найкращого тренера в обох представників національної команди розійшлись. Топ-3 Андрія Шевченка виглядає наступним чином: перший – Клопп, другий – Флік, замикає топ-3 Зідан. Андрій Пятов по-іншому визначив трійку топ-наставників 2020 року: Флік, Клопп, Лопетегі.
Зауважимо, найкращим тренером поточного року за версією ФІФА було визнано Юргена Клоппа – для тренера Ліверпуля ця нагорода стала другою поспіль. Гравцем року очікувано став Роберт Лєвандовскі.
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