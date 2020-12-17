У швейцарському Цюриху відбулася онлайн-церемонія нагородження ФІФА The Best 2020. Обійшлося без гучного сюрпризу.

Титул найкращого гравця року прогнозовано здобув лідер мюнхенської Баварії Роберт Лєвандовскі. 32-річний поляк заслужено випередив обох "іншопланетян" – Лео Мессі та Кріштіану Роналду.

Один з найкращих форвардів сучасності оформив золотий требл за підсумками сезону 2019/20, вигравши Лігу чемпіонів, Бундеслігу і Кубок Німеччини. 55 м'ячів у 47 матчах залишили далеко позаду усіх конкурентів.

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Зазначимо, що Лєвандовскі вважався головним фаворитом на "Золотий м'яч" від France Football, проте культовий журнал скасував цьогорічне нагородження через пандемію, а поляк втратив унікальний шанс завоювати головну індивідуальну нагороду.

Роберт змінив на футбольному Олімпі ФІФА Лео Мессі, який перемагав за підсумками 2019-го. Рекордсменом престижної премії залишається Роналду – найкращий у 2016 і 2017 роках.

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