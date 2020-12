Роберт Левандовски заслуженно получил награду ФИФА The Best 2020. Польский бомбардир провел феноменальный год, оставив далеко позади главных конкурентов – Месси с Роналду. Сладкая парочка не имела никаких шансов на победу. Возможно, именно поэтому оба превратили процесс голосования в настоящее шоу. Больше всего удивляет выбор 33-летнего аргентинца, который сделал очевидный шаг на встречу новому клубу.

Левандовски – лучший игрок 2020 по версии ФИФА

Трансфер Месси в ПСЖ сейчас выглядит вопросом времени. Выбирая лучших по итогам 2020-го, многолетний лидер Барселоны сосредоточился на представителях французского гранда: Неймар – 5 баллов, Мбаппе – 3, Левандовски – 1. Если первую позицию бразильца еще можно объяснить давней дружбой, то высокое место молодого чемпиона мира вызывает немало подозрений. Во-первых, Лео лично не знаком с форвардом ПСЖ, во-вторых – достижения последнего откровенно не впечатляют (18 голов в прерванной Лиге 1, второстепенная роль в ЛЧ).

Окей, Неймар с Мбаппе – далеко не последние люди в футболе, тем более Париж наконец добрался до финала Лиги чемпионов, но есть еще один шокирующий нюанс. Месси считает Кейлора Наваса лучшим кипером планеты! Страж ворот ПСЖ, который ранее защищал цвета мадридского Реала, получил от Лео максимальные 5 баллов, Нойер – 3, Облак – 1. Испанские СМИ сначала писали об ошибке, но впоследствии информацию удалось проверить – капитан Барсы действительно голосовал за костариканца.

Более того, Месси брутально игнорирует собственного партнера – феноменального тер Штегена, который спасал "блаугранас" от значительно большего стыда в каждом матче. Получается, что после сорванного трансфера в Манчестер аргентинская звезда больше не идентифицирует себя с каталонским гигантом, ведь Барса настойчиво продвигала кандидатуру немца в социальных сетях. Многие оправдывают решение Лео недавним конфликтом между обоими, впрочем это слабо напоминает поступок взрослого человека. Итак, голосование ФИФА лишний раз подчеркнуло серьезный раскол между Месси и его нынешним клубом. Неймар, Мбаппе и Кейлор "подсказывают" возможный путь.

Messi votou em Neymar para melhor jogador do mundo, e também no Mbappe em segundo. E depois para melhor goleiro, Messi votou em Keylor Navas. Messi deixando claro que quer jogar no PSG. TA ACONTECENDO! pic.twitter.com/O6mpFY3qlL

Роналду голосовал за Месси, а тот не ответил взаимностью. Да, многолетний конкурент – только второй выбор португальца после Роберта (третье место – для Мбаппе), однако чувствуется легкий подвох. Одни рассказывают о троллинге после 2-8, другие – обвиняют Криша в лицемерии. Мол, форвард Юве никогда не проголосовал бы за Лео, обладая даже мизерными шансами на победу. Триумф польского "орла" был настолько очевидным, что Рон позволил себе небольшую провокацию. Сознательно отметив Месси, он вроде как продемонстрировал собственную объективность, мол, настоящие профессионалы всегда признают силу соперника... впрочем так было далеко не всегда. В конце концов, разочарованое лицо португальца после официального объявления результатов говорит само за себя. Хорошая попытка, но мы не поверили.

Cristiano Ronaldo did NOT look happy at tonight's #TheBest awards pic.twitter.com/DiwdvzdC8P