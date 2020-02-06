Мессі і тер Штеген ледь не побились на тренуванні

"Синьо-гранатові" останнім часом переживають скрутні часи.

У аргентинського нападника Барселони Ліонеля Мессі під час тренування стався конфлікт з німецьким голкіпером команди Марком-Андре тер Штегеном, повідомляє видання El Pais.

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Інцидент трапився після поразки Барселони у 21-му турі Ла Ліги від Валенсії з рахунком 2:0. Перепалка між футболістами виникла після боротьби за м'яч в ігровому епізоді і призвела до конфлікту.

Нагадаємо, Барселону вже кілька днів буквально "штормить": після звільнення тренера Ернесто Вальверде спортивний директор "блаугранас" Ерік Абідаль натякнув, що наставник покинув свій пост з подачі деяких гравців. Ліонель Мессі звинуватив Абідаля у брехні і зажадав конкретних імен.

Конфлікт одразу ж породив чутки про відхід з команди аргентинця, за яким вишикувалась черга з топ-клубів (ПСЖ, Інтер, Ювентус, Манчестер Юнайтед та Манчестер Сіті).

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