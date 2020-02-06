toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Іспанія
ШАХТАР ДИНАМО БАРСЕЛОНА ЗИМОВІ ЗБОРИ КУБОК ІСПАНІЇ

Мессі і тер Штеген ледь не побились на тренуванні

6 лютого 23:15 832 Читать на русском
Мессі і тер Штеген ледь не побились на тренуванні
Ліонель Мессі та Марк-Андре тер Штеген / Фото з відкритих джерел

"Синьо-гранатові" останнім часом переживають скрутні часи.

У аргентинського нападника Барселони Ліонеля Мессі під час тренування стався конфлікт з німецьким голкіпером команди Марком-Андре тер Штегеном, повідомляє видання El Pais.

Мессі може покинути Барселону через гучний скандал – іспанська преса прогнозує радикальні наслідки конфлікту

Інцидент трапився після поразки Барселони у 21-му турі Ла Ліги від Валенсії з рахунком 2:0. Перепалка між футболістами виникла після боротьби за м'яч в ігровому епізоді і призвела до конфлікту.

Нагадаємо, Барселону вже кілька днів буквально "штормить": після звільнення тренера Ернесто Вальверде спортивний директор "блаугранас" Ерік Абідаль натякнув, що наставник покинув свій пост з подачі деяких гравців. Ліонель Мессі звинуватив Абідаля у брехні і зажадав конкретних імен.

Конфлікт одразу ж породив чутки про відхід з команди аргентинця, за яким вишикувалась черга з топ-клубів (ПСЖ, Інтер, Ювентус, Манчестер Юнайтед та Манчестер Сіті).

Конфлікт Барселона – Мессі: чому найкращий гравець планети погрожує зібрати валізи та піти безкоштовно

blog_ava
Швед вибув із заявки Селтіка на плей-офф Ліги Європи – тренер пояснив суворий вирок для українця
6 лютого
10542
Теги
Марк-Андре тер Штеген Марк-Андре тер Штеген Ерік Абідаль Ерік Абідаль Ліонель Мессі Ліонель Мессі Барселона Барселона Іспанія
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
  • Динамо – Стрьомсгодсет: онлайн-трансляція матчу
    Україна — 6 лют4022 Динамо – Стрьомсгодсет: онлайн-трансляція матчу
20
год
:
57
хв
Айнтрахт Франкфурт
21:30
Аугсбург
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук