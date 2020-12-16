Керівництво ПСЖ повідомило працівників клубних магазинів про необхідність підготовки до переходу в команду Ліонеля Мессі із Барселони.

Батько Мессі однозначно прокоментував чутки про перемовини з представниками ПСЖ

Як інформує Football Transfers з посиланням на власні джерела, парижани повинні зробити офіційне оголошення вже незабаром. Зауважимо, що окрім ПСЖ, претендентом на зіркового аргентинця ще називають Манчестер Сіті.

Нагадаємо, влітку Ліонель хотів покинути "синьо-гранатових", але все ж вирішив залишитись. Його контракт з каталонцями чинний до літа 2021 року. У поточному сезоні 33-річний Мессі провів 15 поєдинків за каталонців у всіх турнірах, відзначився вісьмома голами та чотирма асистами.

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