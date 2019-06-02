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Екс-кіпер збірної Іспанії Каньїсарес не хоче, щоб загиблого Рейєса зображали героєм

15:34 449 Читать на русском
Екс-кіпер збірної Іспанії Каньїсарес не хоче, щоб загиблого Рейєса зображали героєм
Сантьяго Каньїсарес (ліворуч) / Europa Press

Колишній воротар Валенсії та збірної Іспанії Сантьяго Каньїсарес суперечливо прокоментував загибель екс-хавбека "Фурії рохи" та низки іспанських клубів Хосе Антоніо Рейєса.

"Їзда на великій швидкості – необачний вчинок. У ДТП були інші жертви, крім водія.

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Рейєс не заслуговує на те, щоб його возвеличували до статусу героя. Та це не значить, що я не жалкую через те, що сталося, чи не молюся за душі загиблих", – написав Каньїсарес у своєму твіттері.

Нагадаємо, 35-річний півзахисник загинув в автокатастрофі в суботу. Причиною аварії називають перевищення швидкості – шокуючі фото вщент знищеного автомобіля рекордсмена Ліги Європи. "Я втратив дар мови, почувши цю звістку", – футбольний світ оплакує екс-гравця Арсенала та Севільї.

До слова, минулого року через важку хворобу помер син Каньїсареса, якому було лише 5 років.

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Теги
Іспанія Смерті футболістів Естремадура Естремадура Сантьяго Каньїсарес Хосе Антоніо Рейєс Хосе Антоніо Рейєс
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