Экс-кипер сборной Испании Каньисарес не хочет, чтобы погибшего Рейеса изображали героем

Бывший вратарь Валенсии и сборной Испании Сантьяго Каньисарес противоречиво прокомментировал гибель экс-хавбека "Фурии рохи" и ряда испанских клубов Хосе Антонио Рейеса.

"Езда на большой скорости – опрометчивый поступок. В ДТП были другие жертвы, кроме водителя.

Тоттенхэм – Ливерпуль: Морено после финала Лиги чемпионов почтил память погибшего Рейеса

Рейес не заслуживает того, чтобы его возводили в статус героя. Но это не значит, что я не жалею из-за произодшего, либо не молюсь за души погибших", – написал Каньисарес в своем твиттере.

Напомним, 35-летний полузащитник погиб в автокатастрофе. Причиной аварии называют превышение скорости – шокирующие фото полностью уничтоженного автомобиля рекордсмена Лиги Европы. "Я потерял дар речи, услышав эту весть", – футбольный мир оплакивает экс-игрока Арсенала и Севильи.

К слову, в прошлом году из-за тяжелой болезни умер сын Каньисареса, которому было всего 5 лет.