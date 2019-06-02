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Экс-кипер сборной Испании Каньисарес не хочет, чтобы погибшего Рейеса изображали героем

15:34 149 Читати українською
Экс-кипер сборной Испании Каньисарес не хочет, чтобы погибшего Рейеса изображали героем
Сантьяго Каньисарес (слева) / Europa Press

Бывший вратарь Валенсии и сборной Испании Сантьяго Каньисарес противоречиво прокомментировал гибель экс-хавбека "Фурии рохи" и ряда испанских клубов Хосе Антонио Рейеса.

"Езда на большой скорости – опрометчивый поступок. В ДТП были другие жертвы, кроме водителя.

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Рейес не заслуживает того, чтобы его возводили в статус героя. Но это не значит, что я не жалею из-за произодшего, либо не молюсь за души погибших", – написал Каньисарес в своем твиттере.

Напомним, 35-летний полузащитник погиб в автокатастрофе. Причиной аварии называют превышение скорости – шокирующие фото полностью уничтоженного автомобиля рекордсмена Лиги Европы. "Я потерял дар речи, услышав эту весть", – футбольный мир оплакивает экс-игрока Арсенала и Севильи.

К слову, в прошлом году из-за тяжелой болезни умер сын Каньисареса, которому было всего 5 лет.

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Испания Смерти футболистов Эстремадура Эстремадура Сантьяго Каньисарес Хосе Антонио Рейес Хосе Антонио Рейес
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