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Тоттенхем – Ліверпуль: Морено після фіналу Ліги чемпіонів віддав шану загиблому Рейєсу

14:04 131 Читать на русском
Тоттенхем – Ліверпуль: Морено після фіналу Ліги чемпіонів віддав шану загиблому Рейєсу
Альберто Морено з кубком ЛЧ / Marca

Оборонець англійського Ліверпуля Альберто Морено вшанував пам'ять загиблого в автокатастрофі Хосе Антоніо Рейєса, надівши майку з його зображенням після вирішального поєдинку Ліги чемпіонів проти лондонського Тоттенхема (2:0).

 
Мохамед Салах 2’
Дівок Оріджі 87’
2’ Мохамед Салах
87’ Дівок Оріджі

Іспанець, який разом із Рейєсом виступав у Севільї, присвятив перемогу загиблому хавбеку.

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Морено на церемонію нагородження одягнув футболку зі спільною світлиною із Хосе Антоніо Рейєсом, а також написом "Я люблю тебе, брате".

Нагадаємо, 35-річний півзахисник загинув в автокатастрофі в суботу. Причиною аварії називають перевищення швидкості – шокуючі фото вщент знищеного автомобіля рекордсмена Ліги Європи. "Я втратив дар мови, почувши цю звістку", – футбольний світ оплакує екс-гравця Арсенала та Севільї.

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