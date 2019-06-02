Тоттенхем – Ліверпуль: Морено після фіналу Ліги чемпіонів віддав шану загиблому Рейєсу

Оборонець англійського Ліверпуля Альберто Морено вшанував пам'ять загиблого в автокатастрофі Хосе Антоніо Рейєса, надівши майку з його зображенням після вирішального поєдинку Ліги чемпіонів проти лондонського Тоттенхема (2:0).

Іспанець, який разом із Рейєсом виступав у Севільї, присвятив перемогу загиблому хавбеку.

Дикі танці Фірміно та Морено, спокій Салаха та безсмертний хіт E-Type – як Ліверпуль святкував перемогу в Лізі чемпіонів

Морено на церемонію нагородження одягнув футболку зі спільною світлиною із Хосе Антоніо Рейєсом, а також написом "Я люблю тебе, брате".

Нагадаємо, 35-річний півзахисник загинув в автокатастрофі в суботу. Причиною аварії називають перевищення швидкості – шокуючі фото вщент знищеного автомобіля рекордсмена Ліги Європи. "Я втратив дар мови, почувши цю звістку", – футбольний світ оплакує екс-гравця Арсенала та Севільї.