Руслан Маліновський забив перший гол у футболці Дженоа – постраждав Фрозіноне. Ми зібрали реакцію італійської преси на гру українця.

Маліновський нарешті відкрив лік голам за Дженоа. І не просто забив, а зробив це у фірмовому стилі – нагадав Італії про свій гарматний удар лівою. Ще й мав шанс оформити дубль ударом зі штрафного з гострого кута, але трішки перекрутив м'яч. Абсолютно найкращий матч Руслана після повернення в Італію.

Маліновський фірмовою гарматою забив перший гол у сезоні Серії А та став найкращим у Дженоа

Українець формально вийшов в атакувальній парі з Пушкашем, однак він настільки часто опускався на власну половину, що у центрхавів Строотмана та Френдрупа середні позиції на полі були вищими. Руслан відкривався в центрі поля, хапав м'яч і розганяв атаки ривками та передачами.

Водночас не цурався чорнової роботи. Маліновський може вважатися головною зіркою Дженоа, але він не грає на чистих м'ячах, а нав'язує суперникам боротьбу (12 дуелей – найбільше в команді), вступає у відбори (3 вдалі спроби). Корисний командний гравець, а не просто творець у відриві від партнерів.

Дженоа програла Фрозіноне, але італійська преса гідно оцінила роботу Маліновського. Всі видання назвали його найкращим гравцем команди, деякі – на рівні з Сабеллі.

"Джилардіно перед матчем підвищив очікування від Маліновського, а українець вирішив не стримуватися та провів найкращу гру за Дженоа. Він зрівняв рахунок таким шедевром, який повністю виправдав для фанів ціни на квитки", – пише GenovaToday і дає оцінку 7.

Інше профільне видання GenoaNews також ставить Руслану 7 балів і додає: "Нарешті Маліновський забив шикарний гол. Але й без цього ми також побачили чудовий перфоманс. Ще був шокуючий удар в каркас".

"Регулярно відходив за м'ячем у півзахист, де міг розкрити свої найкращі якості. Зокрема, удар лівою. Так він створив шедевральний гол за недосяжною для голкіпера траєкторією. З 2019-го тільки Мессі забив більше за Маліновського з-за меж штрафного майданчика", – інформує Tuttomercatoweb з 7 балами.

La strepitosa rete contro il Frosinone è la numero 16 di Ruslan Malinovskyi da fuori area in Serie A. Nonostante la seppur breve vacanza in Costa Azzurra, nessuno dall'agosto del 2019 - cioè dal suo arrivo in Italia - fa meglio del centrocampista del Genoa. pic.twitter.com/tVQNnOYftk — Kickest (@Kickest_it) November 27, 2023

"Постійно відкривався між лініями, показуючи якісну гру. Придумав фантастичний гол, а зі штрафного знайшов хрестовину", – констатує Calciomercato. "Миттєво зрівняв рахунок магічним ударом здалеку та був близьким до дубля", – вердикт від Eurosport з заниженою оцінкою 6,5.

"Ми дочекалися, коли він вибрався з ями. Маліновський забив у своєму стилі – ліва нога, яка наводить жах на суперників, поклала м'яч під перекладину. Каркас воріт відібрав у нього дубль. Провів матч у стилі Гудмудссона", – компліменти та 7,5 від CalcioGenoa.

"Єврогол від Маліновського та найкращий матч у футболці Дженоа. Підтримував півзахист і допомагав атаці. Віддав на полі всі сили", – захоплюється СarloDanani, доповнюючи текст високою оцінкою 7,5.