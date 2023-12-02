Дженоа та Емполі грають в 14 турі Серії А. Стартові склади і посилання на онлайн-трансляцію гри – в цій новині на "Футбол 24".

Матч, як і онлайн-трансляція Дженоа – Емполі, стартував о 16:00 за київським часом. Після 13 турів Дженоа набрала 14 очок і посідає 15 місце турнірної таблиці. Емполі йде в зоні вильоту – 18 позиція, 10 балів.

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Руслан Маліновський протистоїть Віктору Коваленку, який раніше був його одноклубником в Аталанті. Коваленко забивав у двох останніх турах чемпіонату Італії, відзначившись у воротах Наполі та Сассуоло (щоправда, останній гол Серія А відібрала). Маліновський у минулому турі Серії А забив свій дебютний гол за Дженоа, ефектно вразивши ворота Фрозіноне.

Зі старту гру розпочне тільки український легіонер Дженоа. Натомість Коваленко залишився в запасі і знову спробує виконати роль джокера.

Де дивитися матч Дженоа – Емполі? Онлайн-трансляція гри доступна на MEGOGO. Стежити за основними подіями гри можна в онлайні "Футбол 24".