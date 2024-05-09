Ультрас-угруповання Ювентуса під назвою "Вікінги" закликало вболівальників "Старої синьйори" відступити від свого нового протесту і підтримати Массіміліано Аллегрі.

"Б'янконері" перебувають не в найкращій формі на заключній стадії цього сезону, вигравши лише два з останніх 14 матчів поспіль у чемпіонаті. Звичайні вболівальники Юве вважають головним винуватцем цих невдач саме Аллегрі. Однак ультрас із цим не згодні.

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"Рим, фінал Кубка Італії та Болонья. Ми будемо там, щоб перемогти і сказати, що нам не потрібні Мотта і Конте! Макс, виграй для нас Кубок Італії", – написали "Вікінги" на своїй сторінці в Instagram.

Фінал Кубка Італії між Аталантою і Ювентусом відбудеться 15 травня.

Нагадаємо, що багато ЗМІ стверджують, що керівництво Ювентуса планує звільнити Аллегрі після закінчення цього сезону, незважаючи на чинний контракт тренера з клубом до 2025 року.

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