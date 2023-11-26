Емполі не втримав нічию з Сассуоло (3:4) у 13 турі чемпіонату Італії. Відео голів та огляд матчу дивіться на "Футбол 24".

Зустріч між "синіми" та "чорно-зеленими" виявилась надрезультативною. Емполі довелося двічі відігруватися по ходу матчу, хоча вони й забили першими.

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Під кінець другого тайму на полі з'явився Віктор Коваленко, який на 86 хвилині зробив рахунок 3:3. Але втримати нічийний рахунок Емполі не вдалося, в компенсований час Сассуоло забив четвертий. Варто зауважити, що офіційний сайт Серії А переписав гол Коваленка на автогол.

Наразі Емполі розташувався у зоні вильоту на 18-му місці з 10 балами. Сассуоло посідає 13 сходинку з 15 очками.