Маліновський вийшов у стартовому складі на матч Дженоа – Емполі, а Віктор Коваленко залишився в запасі гостей. На 37-й хвилині півзахисник "грифонів" відзначився забитим голом.

Дербі Маліновського та Коваленка: онлайн-трансляція матчу Дженоа – Емполі

Руслан отримав м'яч неподалік лінії штрафного майданчика і лівою потужно пробив у дальній кут. Голкіпер Емполі врятувати команду не зумів. 1:0 – Дженоа повела в рахунку.

Для Маліновського цей гол став другим у сезоні 2023/24. Вперше українець відзначився тиждень тому в матчі Серії А Фрозіноне – Дженоа.

Another ROCKET from outside the box from Malinovskyi as he scores in B2B Serie A games!



Some player! He’s edging closer to Messi pic.twitter.com/hCdE4dUmNp — Zorya Londonsk (@ZoryaLondonsk) December 2, 2023

Відео гола Руслана Маліновського у матчі Дженоа – Емполі