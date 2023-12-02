Маліновський забив гол за Дженоа у другому турі поспіль – відео фанастичного удару
Півзахисник збірної України Руслан Маліновський забив гол 2 грудня у матчі 14 туру чемпіонату Італії Дженоа – Емполі.
Маліновський вийшов у стартовому складі на матч Дженоа – Емполі, а Віктор Коваленко залишився в запасі гостей. На 37-й хвилині півзахисник "грифонів" відзначився забитим голом.
Дербі Маліновського та Коваленка: онлайн-трансляція матчу Дженоа – Емполі
Руслан отримав м'яч неподалік лінії штрафного майданчика і лівою потужно пробив у дальній кут. Голкіпер Емполі врятувати команду не зумів. 1:0 – Дженоа повела в рахунку.
Для Маліновського цей гол став другим у сезоні 2023/24. Вперше українець відзначився тиждень тому в матчі Серії А Фрозіноне – Дженоа.
Відео гола Руслана Маліновського у матчі Дженоа – Емполі