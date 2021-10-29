Лестер – Арсенал

30 жовтня, 14:30. Лестер, Кінг Пауер

Телетрансляція на каналі Setanta Sports, звіт про матч читайте на "Футбол 24"

Чому потрібно подивитися: Складно повірити, що наразі це матч між дев'ятою та десятою командами турнірної таблиці АПЛ. Не має сумнівів, що це тимчасово. Схоже, Мікель Артета поступово забуває минулі невдачі. За останні два місяці Арсенал не програв жодного матчу – 7 перемог при двох нічиїх у всіх турнірах. Тут відзначимо принципову звитягу в дербі проти Тоттенхема. Прогрес канонірів очевидний, але його потрібно закріпити у матчах із більш майстерними колективами, ніж Берні, Астон Вілла чи Крістал Пелас. На черзі саме такий.

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Своєю чергою, Лестер оговтався після провального вересня, упродовж якого "лисиці" змогли обіграти лише скромний Міллуолл. Господарі Кінг Пауер чекають в гості Арсенал, маючи за плечима серію з чотирьох перемог поспіль. Одна з них була здобута на цьому полі – майже без шансів капітулював Манчестер Юнайтед. У звітному матчі слід знову очікувати яскравої гри, адже обидві команди сповідують атакувальний футбол, а кадрові втрати у лініях оборони натякають, що моменти з'являтимуться. Рідні стіни роблять фаворитом команду Брендана Роджерса, хоча будь-який результат не стане сенсацією.

Прогноз "Футбол 24": 2:1

Аталанта – Лаціо

30 жовтня, 16:00. Бергамо, Стадіо Атлеті Адзурі д'Італія

Телетрансляція на каналі MEGOGO, звіт про матч читайте на "Футбол 24"

Чому потрібно подивитися: Чергове протистояння Мауріціо Саррі та Джан П'єро Гасперіні. Наставник Лаціо саме з цим опонентом найчастіше зустрічався упродовж своєї тренерської кар'єри і поки має перевагу з рахунком перемог 5:4. Ще кілька років тому обидва фахівці були в авангарді тренерської революції на Апеннінах. Однак після свого вояжу в Челсі Саррі очолює команди, які не готові до його футболу. Так було в Юве, теж саме спостерігаємо зараз у Лаціо. Мауріціо доводиться вигадувати все нові й нові інтерпретації, нехтуючи своєю філософією.

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Джан П'єро Гасперіні у нинішній кампанії має інші проблеми – травми провідних виконавців. На щастя, повертається з лазарету Рафаель Толої, готовий грати Меріх Деміраль. Якщо вірити статистиці, то бергамаски повинні перемагати. Лаціо у нинішньому сезоні катастрофічно грає на виїзді. Лише одна перемога, і та була здобута ще у першому турі проти Емполі. Нейтрального глядача повинна зацікавити результативність очних матчів Аталанти та Лаціо – в останніх п'яти зустрічах команди забивали щонайменше чотири голи.

Прогноз "Футбол 24": 3:1

Уніон – Баварія

30 жовтня, 16:30. Берлін, Штадіон ан дер Альтен Фьорстерай

Телетрансляція на каналі Setanta Sports+, звіт про матч читайте на "Футбол 24"

Чому потрібно подивитися: Уніон за дев'ять стартових турів програв лише раз. Лише велика кількість нічиїх не дозволяє берлінцям йти бодай у зоні Ліги чемпіонів. У минулій кампанії саме "залізні" були єдиною командою, яка не поступилася чемпіону в обох матчах чемпіонату. Підтримати традицію буде дуже непросто.

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Баварія поїде до столиці з бажанням взяти реванш за ганебний виліт із Кубка Німеччини. Так, Уніон тут ні до чого, але мюнхенцям потрібна реабілітація в очах уболівальників. Бажано якомога переконливіша. З цим у Баварії зазвичай проблем не виникає. У цьому сезоні, якщо вона перемагає, то робить це дуже впевнено. Часто навіть знущається з опонентів. Словом, берлінцям потрібно остерігатися. Для гостей друга осічка поспіль виглядає майже нереальним сценарієм. Команда Юліана Нагельсманна вміє правильно реагувати на невдачі. Чекаємо на чергові докази.

Прогноз "Футбол 24": 1:4

Тоттенхем – Манчестер Юнайтед

30 жовтня, 19:30. Лондон, Тоттенхем Стедіум

Телетрансляція на каналі Setanta Sports, звіт про матч читайте на "Футбол 24"

Чому потрібно подивитися: У центральному матчі 10-го туру зійдуться команди, яким просто необхідна перемога. Манчестер Юнайтед потрапив у "чорну смугу". Манкуніанці понад місяць не можуть виграти у внутрішніх змаганнях. За останні чотири поєдинки в чемпіонаті "Червоні дияволи" набрали лише одне очко. ЗМІ все активніше пишуть про хитке становище Уле Гуннара Сульшера. Норвежцю приписують конфлікт з окремими гравцями, а керівництву – пошуки нового менеджера. Прийдешній матч – чудова нагода розвіяти чутки. Або ж навпаки...

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Легкий календар на старті сезону дозволяв Тоттенхему регулярно набирати очки. Не завадила навіть складна ситуація щодо майбутнього Харрі Кейна. Коли ж Нуну Ешпіріту Санту потрібно було демонструвати тренерську майстерність, нічого не виходило. "Шпори" програли Арсеналу, Челсі та навіть Вест Хему. Криза в Манчестері – хороша нагода порадувати лондонську публіку позитивним результатом. В іншому разі ще один тренер ризикує опинитися під загрозою відставки. До того ж навіть в Лізі конференцій у Тоттенхема не все гаразд.

Прогноз "Футбол 24": 1:2

Рома – Мілан

31 жовтня, 21:45. Рим, Стадіо Олімпіко

Телетрансляція на каналі MEGOGO, звіт про матч читайте на "Футбол 24"

Чому потрібно подивитися: Рома змогла оговтатися після катастрофи у Лізі конференцій. Саме "вовки" першими відібрали очки у Наполі. Ба більше, навіть на перемогу в тому матчі могли розраховувати. Тепер ще один іспит. Мілан також перебуває на вершині турнірної таблиці, а Ромі ж потрібно захищати своє місце в зоні Ліги чемпіонів. Аталанта, Лаціо та Ювентус тільки й чекають осічки конкурента.

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"Россонері" поки програють виключно в ЛЧ. В рамках Серії А у міланців наразі лише одна нічия – проти Ювентуса. Натомість команда Стефано Піолі може похизуватися перемогами над Лаціо та Аталантою. Все це на фоні справжньої епідемії травм. Ось і в неділю не зіграють Меньян, Ребіч, Мессіас та Флоренці. На щастя, подолали коронавірус Ернандес і Діас. Обоє готові вийти у старті. Відтак, центральний матч туру і Рома, і Мілан проведуть майже в оптимальних складах. Головна інтрига – чи зможе Жозе Моурінью продовжити свою позитивну серію проти "россонері". Португалець провів проти Мілана 7 матчів і програв лише перших два. Востаннє це трапилося ще у 2008 році в дебютному дербі на чолі Інтера.

Прогноз "Футбол 24": 2:2

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