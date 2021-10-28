Моурінью вечеряв на сходах після матчу Роми – фото дня
14:04 - Читать на русском
Головний тренер Роми Жозе Моурінью не зміг нормально перекусити.
Рожер Ібаньєс 71’
71’ Рожер Ібаньєс
Жозе Моурінью не керував Ромою в матчі проти Кальярі через дискваліфікацію і після гри не міг потрапити до роздягальні, щоб там підживитися.
Довелося вечеряти на сходах. Португалець запостив у Instagram фото з колою і судком для їжі. "Гру завершено. 3 очки. Хороша їжа і ще один пацан", – написав Жозе.
Мова про вчорашнього дебютанта Роми Фелікса Афена-Г'яна. Римляни переграли Кальярі та піднялися в топ-4 Серії А.
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