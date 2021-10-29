Головний тренер Баварії Юліан Нагельсманн майже впорався з коронавірусом. За час його відсутності команда примудрилась ганебно програти Борусії М (0:5) і вилетіти з Кубка Німеччини.

"У середу я дивився матч на своїй кухні. На щастя, з нею нічого не сталося. Ще під час роботи в Хоффенхаймі я одного разу розкидав пляшки. Це був поганий досвід, більше таке не повторювалося. Але в середу я багато кричав. Мої сусіди все розуміли, вони знали, що Баварія грає.

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Зараз зі мною все добре. Я почуваюсь нормально, якщо не враховувати події середи. Планую повернутись у вівторок перед матчем Ліги чемпіонів. Саме тоді завершується період мого карантину", – цитує Нагельсманна Bayern & Germany.

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Додамо, що завтра Баварія гратиме проти Уніона в рамках Бундесліги, а 2-го листопада – матч Ліги чемпіонів з Бенфікою.

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