Керівництво "россонері" підшукують заміну нинішньому наставнику команди. Очікується, що Стефано Піолі покине Мілан після завершення сезону.

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Як повідомляє Calcio Napoli 24 з посиланням на La Repubblica, неаполітанський клуб ухвалив рішення призначити Піолі головним тренером. 58-річний фахівець очолить команду в наступному сезоні. Сторони укладуть контракт на 2 сезони з можливістю продовження ще на один рік.

Наразі Наполі очолює Франческо Кальцона. Угода з ним розрахована до кінця цього сезону. Варто нагадати, що неаполітанці в сезоні 2022/22 здобули титул Чемпіона Італії.

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