Піолі покине Мілан заради торішнього чемпіона Італії – у тренера вже є домовленість з клубом
Головний тренер Мілан Стефано Піолі покине команду влітку, але залишиться працювати в Серії А.
Керівництво "россонері" підшукують заміну нинішньому наставнику команди. Очікується, що Стефано Піолі покине Мілан після завершення сезону.
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Як повідомляє Calcio Napoli 24 з посиланням на La Repubblica, неаполітанський клуб ухвалив рішення призначити Піолі головним тренером. 58-річний фахівець очолить команду в наступному сезоні. Сторони укладуть контракт на 2 сезони з можливістю продовження ще на один рік.
Наразі Наполі очолює Франческо Кальцона. Угода з ним розрахована до кінця цього сезону. Варто нагадати, що неаполітанці в сезоні 2022/22 здобули титул Чемпіона Італії.
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