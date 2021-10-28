Зінченко був кращим за оцінками, однак вилетів. Ярмоленко запоров момент матчу, вже традиційно накликав на себе гнів фанатів Вест Хема, але й так виборов собі додаткову ігрову практику в кубкових турнірах. Обидва лідери збірної України у своїх клубах – усього лише тверді резервісти. Цей поєдинок мало що змінив би для екс-динамівця. Навіть гольова феєрія навряд чи допомогла б Ярмолі пробитися в основу на матчі АПЛ. Йому відведена, зрештою, трохи інша роль, про що згодом.

Вест Хем – Ман Сіті: Зінченко в топ-3 найкращих, Ярмоленко втрачає момент матчу – українська битва в Кубку ліги

А ось для молодшого на 8 років Олександра такі зустрічі зазвичай дають імпульс для реальнішої боротьби за місце в основі. Травми та відлуння Євро-2020 не давали Зіні особливих шансів. Та й блискуча постава Вокера та Канселу, здатних в одному матчі забити по голу, тільки ускладнює процес. Але 24-річний український універсал зовсім не має наміру легко здаватися. Це був лише 4 виступ Зінченка в поточному сезоні (другий в основі), проте виглядав лівий захисник органічнішим за багатьох партнерів, у яких значно більше ігрової практики. InStat виписав Олексу 355 балів, найвищий індекс звітного матчу!

Для порівняння Ярмоленко награв лише на 276 пунктів. Зінченко був кращий за земляка майже у всьому. Точність передач (94% на 77%), кількість пасів (97:13), втрати м'яча загалом (4:7) та на своїй половині (0:4), єдиноборства (17:11), відсоток виграних дуелей (76:36), відновлення володіння (17:1). І навіть у дриблінгу (1:0). Сашко показав дивовижну з його зростом ефективність боротьби у повітрі (виграв 6 з 7 поєдинків на другому поверсі). Вищий на 14 сантиметрів Андрій тріумфував лише раз у 5 повітряних єдиноборствах. Зінченко також доклав до своїх потужних цифр 10 підбирань і 13 перехоплень проти 7 подібних дій сумарно в Ярмоли.

Лондонське видання Evening Standard не пошкодувало запасного Вест Хема. Абсолютно найгірша оцінка – 4 бали за те, що "перетримував м'яч, надто легко здавав володіння суперникам і задовго вагався, коли отримав єдиний реальний момент за вечір". Ярмоленка порівнюють з Влашічем, який так само непереконливо зіграв на основній позиції Андрія – правого вінгера. Якщо голкіпер "молотів" Ареола захоплював, то наш легіонер викликав протилежні емоції

Водночас Football.London не був таким критичним (6 балів, у Влашіча ще гірша). Портал дорікає Ярмоленку, що змарнував єдину появу перед воротами через зайвий дотик – розкіш, яку не можна собі дозволяти в матчах з Ман Сіті. Але розуміє, що важкий вечір форварда спричинений, зокрема, ізоляцією від партнерів. Також поганенько виглядала співпраця з Влашічем. В діях атакувального дуету було надто багато непорозумінь. Вони моментами мінялися позиціями, але в цьому хаосі відверто не вистачало структурованості. Цікаво, що фанати на Football.London віддають найнижчу оцінку Ярмоленку (6), а Влашіч йде трохи вище (6,5).

Фанати загалом позитивно оцінюють бойовитий дух, який сформував Девід Мойєс та його тренерський штаб. На фоні такого гучного успіху багато хто схильний пробачати слабкості Ярмоленка, якому не вистачає фізики, щоб. Зрештою, ставлення до нього залежить від оцінок. Якщо ви чекаєте від українського універсала гри, яка відповідає його неймовірній зарплаті, завжди будете невдоволені. Деякі вболівальники пропонують дивитися на Андрія під позитивним кутом.

Anyway, positive news for Yarmolenko, either way, as it’s likely he’s got another start in the next round beckoning!



Vital minutes for both players with November’s KEY international break coming up!



Добраніч ️ pic.twitter.com/EIQt4dtq3w — Zorya Londonsk (@ZoryaLondonsk) October 27, 2021

Мовляв, саме його виступи дозволяють Антоніо відпочивати і підтримувати таку високу форму в матчах АПЛ. Поки ця нехитра схема працює, на гру та зусилля Ярмоли можна дивитися з більшим прийняттям. Тим паче, що майстерність лідера збірної України не підлягає сумнівам, а муки гравця, який не дуже підходить під систему Мойєса, це не лише його проблема. Вам не вистачало гостроти? Так і Вест Хем проти Ман Сіті атакував рідко, а головним завданням навіть на позиції форварда було захищатися. Екс-динамівець намагався компенсувати свої недоліки бойовитістю і загалом виконує дуже важливу функцію підтримки свіжості лідерів основи, визнають ті фанати, які дивляться на футбол глибше.

Значно кращі очікування від Зінченка. На The Athletic вболівальники Манчестер Сіті обговорюють, чому Олекс так мало грає в цьому сезоні і чи питання лише у травмах. Профільний кореспондент клубу Сем Лі переконаний, що тут немає жодної теорії змови. Зіна, як і Стоунз, який також вражав у попередньому сезоні, в цьому грають мало через пошкодження і дивовижну гру конкурентів.

Відзначають і те, наскільки гострим виглядав фланг українця, від появи якого тільки виграли Стерлінг та Палмер. А ось на протилежному краю контраст – ні Вокер, ні Канселу такої підтримки для Мареза й Жезуса не надали. Вболівальники вважають Зінченка кращим на м'ячі, ніж правий захисник збірної Англії, який на Євро-2020 зупинився лише у фіналі. Навички гри атакувальним півзахисником, звісно допомагають. Для нас ідеальним був би варіант Зінченка ліворуч, Канселу праворуч. Так воно часто і відбуватиметься, але все в межах шаленої ротації Гвардіоли. Наразі більше шансів на гру в головних матчах Ман Сіті має дует фулбеків без українця, однак з такою грою вихованця Шахтаря це може блискавично змінитися.

Manchester Evening News нагородив хавбека збірної України другим найкращим балом (7). Лише Фернандінью напрацював на більшу оцінку (8). "Зінченко видав дуже впевнене повернення до гри". А "чудовий блок" при розстрільному ударі Ярмоленка став символічним епізодом. Водночас фанатський портал City Extra критикує Сашка за те, що його флангом накочувалася хвиля за хвилею атак Вест Хема після перерви. Тут бал вкрай низький (6), один з найгірших в команді. Фанати у соцмережах зі свого боку побачили якість топ-футболіста і геній Роберто Карлоса в ударі Зіни.

Guardiola said he was happy with #mcfc performance, both collective and individuals. De Bruyne "there as always", Sterling "really good, Cole Palmer "excellent", Zinchenko "is back" — Simon Bajkowski (@spbajko) October 27, 2021

Гвардіола оцінив гру українця досить загадково. Якщо виступ Стерлінга Пеп назвав дуже гарним, Палмера – прекрасним, то Зінченку дісталося двозначне "він повернувся". Чи це відзнака, що Олександр близький до найкращої форми перед вирішальним матчем збірної України у відборі ЧС-2022, чи просто аж надто суха констатація першого матчу після травми. Тема камбеку, зрештою, після першої за 1827 днів поразки в турнірі була особливо актуальною, адже тренер і гравці Ман Сіті в один голос пообіцяли повернутися в Кубок ліги з метою реваншу вже наступного року.

Петраков здивував заявкою збірної України на матч життя – велика різниця з Шевченком, 2 ключові ходи