Роналду закликав гравців Манчестер Юнайтед підтримати Сульшера
Наставник МЮ Уле Гуннар Сульшер заручився підтримкою головної зірки команди.
Кріштіану Роналду закликав футболістів Манчестер Юнайтед об'єднатись навколо головного тренера та підтримати його після шквалу критику за матч з Ліверпулем, повідомляє Manchester Evening News.
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У таборі манкуніаців є низка гравців, які мають претензії до норвезького фахівця, але Кріштіану попросив їх бути лояльнішими у цей важкий для клубу час.
За інформацією ЗМІ, Уле Гуннар Сульшер перебуває під загрозою звільнення з посади головного тренера МЮ, його доля буде вирішена за результатами наступних кількох матчів.
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