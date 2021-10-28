Кріштіану Роналду закликав футболістів Манчестер Юнайтед об'єднатись навколо головного тренера та підтримати його після шквалу критику за матч з Ліверпулем, повідомляє Manchester Evening News.

Манчестер Юнайтед визначився з долею Сульшера та його потенційного наступника

У таборі манкуніаців є низка гравців, які мають претензії до норвезького фахівця, але Кріштіану попросив їх бути лояльнішими у цей важкий для клубу час.

За інформацією ЗМІ, Уле Гуннар Сульшер перебуває під загрозою звільнення з посади головного тренера МЮ, його доля буде вирішена за результатами наступних кількох матчів.

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