Аталанта зіграла на виїзді проти Сампдорії у 10-му турі Серії А. Читайте звіт про поєдинок на "Футбол 24".

Аталанта і Сампдорія неодмінно пропускали у попередніх 5 турах, тож сумнівів у тому, що матч на Луїджі Ферраріс виявиться результативним, практично не виникало. Перші спроби забити були за гостями. Сапата пробив повз дальню стійку, а Меле, який цілив з близької відстані головою, не влучив у ближній кут.

Ювілейний вихід Маліновського у відеоогляді матчу Сампдорія – Аталанта – 1:3

Зате рахунок відкрила Сампа! На 10-ій хвилині Дзаппакоста затримався при створені офсайду, Капуто вибіг із глибини на побачення із Муссо і спокійно реалізував момент – 1:0. "Богиня" швидко прийшла до тями, а щоб перевернути все на свою користь, їй вистачило чотирьох хвилин. Спершу Маліновський знайшов щілину в обороні господарів, Дзаппакоста виправився за результативну помилку передачею на Сапату, а Аскілдсен у боротьбі з габаритним опонентом спрямував м’яч у власні ворота. За мить Дзаппакоста знайшов голову Дувана вже більш націленою подачею – 1:2.

Сампдорія не зуміла відповісти серйозними аргументами. Бергамаски уважно діяли в захисті і продовжували частенько вибігати в атаку. Маліновський, для якого це був ювілейний, 100-й матч за Аталанту, відзначився першим ударом лише на останній хвилині тайму. Спроба невдала – м’яч полетів значно вище воріт.

Друга спроба відбулася одразу після відпочинку. Руслан опинився на улюбленій для себе позиції, а м’яч перебував під вбивчою лівою. Проте невчасно поїхала опорна нога, тож пострілу забракло влучності. А ще через кілька хвилин українцеві знадобилася допомога медиків – після зіткнення із Мурру він довго прикривав обличчя долонями.

Був ще й третій шанс розписатися у воротах Сампи. Маліновський вривався у штрафний майданчик з лівого краю, але його удар встиг заблокувати оборонець. На 79-ій хвилині нашого легіонера замінив росіянин Міранчук. Тим часом у господарів останні півгодини матчу на полі провів легендарний 38-річний бомбардир Квальярелла – м'яч до нього практично не доходив. Та й узагалі атакувальні потуги генуезців навіювали смуток на трибунах. А на останніх секундах третій цвях у домовину суперника красиво забив Ілічіч – 1:3.

Аталанта у зоні турбулентності

Недільна втрата двох очок у домашньому матчі проти Удінезе стала добрячим ляпасом для Аталанти. Перемога вже лежала практично в кишені, а інші варіанти зовсім не входили в плани Гасперіні. Це настільки розлютило головного тренера "Богині", що він встиг напрацювати на вилучення. Відповідно, сьогоднішній матч у Генуї змушений був переглядати з висоти трибуни, а його вказівки команді доносив асистент Туліо Грітті.

Аталанта увійшла в цикл скаженого календаря. На відпочинок перед Сампою команда мала тільки 2 дні, а вже найближчої суботи – серйозний бій із Лаціо, потім – не менш важлива домашня гра з МЮ, яка буде багато в чому вирішальною для перспектив у ЛЧ. А завершиться марафон на Сардинії – проти Кальярі.

Разом з тим, ситуація в чемпіонаті складається таким чином, що криза спіткала одразу кількох конкурентів за високі місця. На одну або й дві ноги накульгують Ювентус, Лаціо, Рома та Інтер. Сприятливий момент, щоб напрацювати якомога більший гандикап. Тож Аталанта приїхала до Генуї перемагати.

Матч видався тягучим, з величезною кількістю боротьби, фолів (арбітр виписав 7 попереджень на обидві команди) та браку. Сампдорія не дозволяла супернику серйозно розгулятися, але й сама створювала в атаці ще менше. Тим не менше, напруга трималася до 90+5 хвилини. Гості утримували мінімальну перевагу в рахунку, проте ще свіжий урок від Удінезе змушував нервувати. Видихнули лише після красивого м’яча Ілічіча. Перемога впевнена за рахунком, але не за змістом. Аталанта поки що далека від своєї оптимальної форми.

Ювілей Маліновського не без нюансів

Руслан вкотре вийшов у стартовому складі і відіграв 79 хвилин у своєму 100-му матчі за Аталанту (21 м’яч, 20 результативних передач). Він доклався до першого голу команди, розпочавши результативну комбінацію пасом на Сапату. Але загалом у першому таймі був непомітним.

Після перерви українець активізувався. Двічі пробивав по воротах, а ще виконав гострий пас у центр штрафного майданчика на Ілічіча – лише незграбність словенця завадила йому переправити м’яч у сітку. Проти Маліновського кілька разів фолили, але що не сподобалося – це реакція Руслана на кожен проігнорований арбітром епізод. Вже не в першому матчі українець регулярно намагається довести рефері, чому той ухвалив "неправильне" рішення. Надмірна словесна активність, як відомо, призводить до "гірчичників".

Портал SofaScore нагородив Маліновського посереднім балом 6,8. Найкращим у складі бергамасків закономірно став Дзаппакоста – на рахунку правого латераля дві гольові передачі. Вищі оцінки також у Фройлера, Ловато, Ілічіча, Міранчука, Копмейнерса та Пашаліча. Руслан економить сили для збірної України?