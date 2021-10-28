Левова частка фанатів Барселони (якщо не всі) видихнули з невеликим полегшенням. Рональд Куман був звільнений з посади головного тренера після двох поспіль поразок від мадридських команд (Реала і Райо Вальєкано). Чутки про його відставку почали з'являтись у пресі ще з початку вересня, а невиразні виступи у Прімері та Лізі чемпіонів, конфлікти, незрозуміла поведінка та відсутність чіткого ігрового плану тягнули нідерландця на дно.

Барселона офіційно назвала ім'я тимчасового тренера

Президент "синьо-гранатових" Жоан Лапорта вирішив не сильно затягувати: вже за 12 годин прес-служба повідомила про призначення Серхі Бархуана, який пішов на підвищення із Барселони Б. Але 49-річний фахівець – тимчасовий тренер, який буде з головною командою, допоки каталонці не знайдуть нового повноцінного наставника на заміну Куману. Бархуан вже провів перше тренування, познайомився з футболістами та поспілкувався з Лапортою.

Але повернемось до витоків. Серхі є уродженцем Барселони та продуктом кантери "блаугранас". Саме туди юний футболіст прийшов, аби потім стати однією з видатних постатей клубу. Чудово виступаючи за юніорів і дубль, Серхі дебютував за першу команду одразу в Лізі чемпіонів – у матчі проти Галатасарая (0:0) в сезоні 93/94. Місце поруч з Рональдом Куманом і Мігелем Надалем 21-річному оборонцю довірив сам Йохан Кройф. Відтоді він став беззаперечним гравцем основи, стабільно проводячи не менше 31 гри за сезон до 1999-го. Пізніше Бархуан тепло згадував нідерландського фахівця:

Феррер, Куман, Гвардіола, Лаудруп, Еусебіо, я та інші хотіли залишитися у футболі. Звичайно, коли виступаєш під керівництвом Йохана Кройффа, то здобуваєш неоціненний досвід. Такий величезний, що тільки потім, подорослішавши, розумієш, скільки насправді заклав Кройфф у кожному з нас.

Саме на час роботи з Йоханом припадає пік кар'єри та найбільша кількість виграних трофеїв. Загалом Серхі може похизуватись трьома чемпіонствами, двома кубками і суперкубками Іспанії, а також Кубком володарів кубків і Суперкубком Європи. Є у кар'єрі Бархуана і український слід. У 1997-му році він двічі пересікався з Динамо в найпрестижнішому турнірі Європи. Зокрема, зазнав ганьби проти киян на Камп Ноу (0:4), коли заробив вилучення. Незважаючи на роль оборонця, Серхі володів чудовою технікою та потужними ударами.

Та казка Бархуана остаточно завершилась з другим приходом Луї ван Гала до керма Барселони. 2002 року він покинув Каталонію з 382 матчами за плечима, будучи капітаном після відходу Хосепа Гвардіоли. Кажуть, що він перебрався у мадридський Атлетіко через розбіжності з нідерландцем. У столиці Іспанії захисник провів 3 сезони, де й повісив бутси на цвях. Завершував кар'єру він і з 58-ма поєдинками за "Фурію Роху".

А далі у Серхі Бархуана була творча відпустка тривалістю у 4 роки, допоки йому не довірили місце наставника "блаугранас" U-18. Наразі тренерський досвід іспанця складно назвати солідним. Судіть самі: іспанські Рекреатіво, Альмерія, Мальорка, китайський Гуанчжоу Грінтаун і Барселона Б, яку він очолював лише протягом чотирьох місяців. Відтак, нинішня посада, хоч і з приставкою в.о., є найбільшим викликом для Серхі у неяскравій тренерській кар'єрі.

Зараз на 49-річного фахівця очікує поєдинок Прімери проти Алавеса, а після цього надважлива дуель з Динамо в Лізі чемпіонів. Найімовірніше, Барселона саме на чолі з Бархуаном завітає на НСК Олімпійський у столицю України 2 листопада. А далі буде завдання чекати. Чекати, коли Жоан Лапорта зможе домовитись про прихід Хаві, з яким повинна розпочатись нова ера легендарного клубу Іспанії.

Our next five games, three in @LaLigaEN — one derby — and two in the @ChampionsLeague

pic.twitter.com/4ELQdlhAij — FC Barcelona (@FCBarcelona) October 28, 2021

Куман був приречений – Барселона перетворилась у вульгарну команду