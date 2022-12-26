"Вочевидь, хороший початок нам не вдався. Ви очікуєте, що зіткнетеся з цим проти такого суперника. Другий гол – це взагалі не пенальті. Це так неприємно. Сьогодні Пол Тірні працював на VAR. Упродовж останніх тижнів він дозволяв кілька грубих контактів, а тепер вирішив, що це пенальті. Ляпорт сам впав.

Манчестер Сіті – Лестер – 6:3 – відео голів та огляд матчу

Не треба дивитись лише на те, що ми програвали 0:4 на 25-й хвилині. У нас було вісім ударів у першому таймі, статистика виглядала досить близько.

У перерві ми запитали гравців – чи можемо ми виграти у другому таймі, чи можемо стати ближче до них? Найважливішим фактором було збереження фізичної та моральної стійкості. Але хлопці ніколи не миряться з поразкою. Рахунок 4:0 на виїзді, коли всі проти нас. Було легко опустити руки, але вони цього не зробили. Після 3:4 ми знову пропустили зі стандарту. У нас було два великі шанси при 5:3. Друга половина була дуже обнадійливою, тому ми не надто раді поразці", – цитує Роджерса ВВС.

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