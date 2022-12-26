Манчестер Сіті – Лестер – 6:3 – відео голів та огляд матчу
20:08 - Читать на русском
Манчестер Сіті перестріляв Лестер у божевільному матчі 19-го туру АПЛ. Дивіться відео голів та огляд поєдинку.
завершено
14’ Ріяд Марез
21’ Ілкай Ґюндоґан
25’ Рахім Стерлінг
69’ Емерік Ляпорт
87’ Рахім Стерлінг
Джеймс Меддісон 55’
Адемола Лукман 59’
Келечі Іхеаначо 66’
14’ Ріяд Марез
21’ Ілкай Ґюндоґан
25’ Рахім Стерлінг
55’ Джеймс Меддісон
59’ Адемола Лукман
66’ Келечі Іхеаначо
69’ Емерік Ляпорт
87’ Рахім Стерлінг
Підопічні Гвардіоли просто рознесли суперника у першому таймі. Де Брюйне швиденько відкрив рахунок, а потім були два пенальті і гол з гри від Гюндогана. "Містянам" слід подякувати Юрі Тілемансу, який "привіз" обидва 11-метрові на ворота Шмейхеля.
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У перерві Брендан Роджерс вселив надію у свою команду. Лестер за 10 хвилин скоротив відставання до мінімуму, але на цьому подвиг завершився. Ляпорт і Стерлінг поховали будь-які надії гостей на очки – 6:3.
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