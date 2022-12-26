Підопічні Гвардіоли просто рознесли суперника у першому таймі. Де Брюйне швиденько відкрив рахунок, а потім були два пенальті і гол з гри від Гюндогана. "Містянам" слід подякувати Юрі Тілемансу, який "привіз" обидва 11-метрові на ворота Шмейхеля.

Манчестер Сіті переграв Лестер у фантастичній перестрілці з дев'ятьма голами – Зінченко провів повний матч

У перерві Брендан Роджерс вселив надію у свою команду. Лестер за 10 хвилин скоротив відставання до мінімуму, але на цьому подвиг завершився. Ляпорт і Стерлінг поховали будь-які надії гостей на очки – 6:3.