Парі Сен-Жермен зустрічається з дортмундською Борусією в матчі-відповіді півфіналу Ліги чемпіонів. Стартові склади команд і лінк на онлайн-трансляцію – в цій новині на "Футбол 24".

Матч ПСЖ – Борусія Дортмунд стартує о 22:00 за київським часом. Дивитися поєдинок у прямому етері можна на платформі MEGOGO. "Футбол 24" проводить текстову онлайн-трансляцію гри.

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Перший півфінал завершився мінімальною перемогою Борусії, але тепер команді Едіна Терзіча потрібно втримати перевагу в Парижі. Дортмунд взагалі не змінив склад, а Луїс Енріке, окрім вимушеної заміни Ернандеса на Беральдо, виставив в основі Рамуша замість Барколя.

Стартові склади команд

ПСЖ: Доннарумма – Хакімі, Маркіньос, Беральдо, Мендеш – Заїр-Емері, Вітінья, Руїс – Дембеле, Рамуш, Мбаппе.

Запасні: Навас, Тенас, Угарте, Асенсіо, Данілу, Лі, Коло Муані, Мукієле, Солер, Барколя, Шкріньяр, Заг.

Борусія: Кобель – Рюерсон, Хуммельс, Шлоттербек, Маатсен – Джан, Забітцер – Санчо, Брандт, Адеємі – Фюлькруг.

Запасні: Майєр, Лотка, Озджан, Нмеча, Аллє, Ройс, Вольф, Мукоко, Мален, Зюле, Ветьєн, Байно-Гіттенс.

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