Вінгер Ліверпуля з Монтевідео Лучо Родрігес опинився у сфері інтересів Жирони. Про це інформує Relevo. Зазвичай 20-річний атакувальний гравець виступає на лівому фланзі, але за потреби може закрити і праву бровку, за яку відповідає Віктор Циганков. Але, перш за все, Гонсалес стане заміною Савіо, який належить Труа і який зацікавив Манчестер Сіті. Нагадаємо, що бразилець грає на лівому фланзі атаки.

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Повідомляється, що переговори між сторонами вже почалися. Єдиною проблемою може стати ціна. За повідомленнями уругвайських ЗМІ, Ліверпуль буде готовий відпустити свого вінгера за 15 млн євро. Згідно з джерелом, на Лучо також претендує Рівер Плейт – останні продажі аргентинського гранда дають йому змогу зробити великі витрати на новачків. Проте, вважається, що Жирона має перевагу завдяки гарантованій участі в Лізі чемпіонів.

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