Антоні загрожує дискваліфікація до кінця сезону. Перед матчем із Крістал Пелас зірковий бразилець назвав головного тренера "червоних дияволів" Еріка Тен Хага "лисим яйцеголовим". Про це повідомляє Brasil Football, посилаючись на Globo Sport.

"Весь сезон у нас були величезні проблеми": Тен Хаг виправдався за поразку Манчестер Юнайтед

Повідомляється, що неназваний партнер Антоні по команді зробив скріншот і показав його Тен Хагу. Згідно з джерелом, тренер мав поговорити про цей інцидент із форвардом після матчу з Крістал Пелас, у якому Манчестер Юнайтед програв із рахунком 0:4.

Пізніше це ж джерело зазначило, що ймовірно, "стукачем" став півзахисник Мейсон Маунт.

МЮ без Бруну знищили в історичному матчі – Крістал Пелас забив чотири й викинув "дияволів" із зони єврокубків