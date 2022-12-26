Манчестер Сіті підходив до домашньої зустрічі з Лестером в статусі лідера АПЛ, відірвавшись від Ліверпуля на три очки, а від Челсі – на шість."Містяни" при цьому набрали чемпіонський темп, здобувши вісім поспіль перемог у чемпіонаті, забивши 12 голів і не пропустивши жодного за три попередніх тури. Олександр Зінченко в чотирьох останніх матчах виходив у основному складі. Поєдинок проти "лисиць" українець знову розпочав у старті.

"Містяни" з перших хвилин захопили ініціативу, організувавши кілька небезпечних атак. Довго втримати рахунок "сухим" гостям не вдалося – вже на 5-й хвилині Де Брюйне отримав передачу від Фернандінью, переклав м'яч під ліву й з лінії штрафного пробив у дальній кут. 1:0! Лестер огризнувся крученим ударом Лукмана метрів з 22-х, але він виявився занадто неточним.

Нічого не віщувало біди, однак тут у справу втрутились Тілеманс і VAR. На 11-й хвилині Манчестер Сіті заробив кутовий, а після подачі з нього Юрі завалив у карному майданчику Ляпорта. Після перегляду відеоповтору арбітр Кріс Кавана вказав на "позначку", а Марез впевнено реалізував пенальті – 2:0!

"Лиси" не розгубилися і після цього. Вже на 18-й хвилині Меддісон прямим пострілом зі стандарту відправив м'яч у дев'ятку, однак Едерсон в красивому стрибку перевів м'яч у поперечку. Ще через хвилину невдалий винос від Канселу завершився пасом у карний майданчик під щільний удар Айозе Переса – Едерсон взяв його намертво.

Здавалося, що зараз Лестер повернеться у гру, але на 21-й хвилині Сіті довів справу до розгрому. Бернарду Сілва змістився з флангу й викотив пас на Де Брюйне, той у дотик запустив передачу на правий край штрафного, а Канселу звідти прострілив – Шмейхель же при спробі перехоплення вибив м'яч прямо на ногу Гюндогану. Ілкай одразу розстріляв ворота. 3:0!

На 25-й хвилині підопічні Пепа Гвардиоли ще й четвертий гол провели. Знову допоміг Тілеманс, який збив у штрафному Стерлінга (варто відзначити вдалий прохід на дриблінгу у виконанні Рахіма перед фолом Юрі). Сам постраждалий і покарав Лестер – 4:0!

"Лисиці" після цього перестали подавати ознаки життя, але і Ман Сіті збавив оберти. Друга половина першого тайму виявилась відверто нудною. Тим не менш, "містяни" зусиллями Зінченка могли організувати "маніту" ще до перерви. Українець на 35-й хвилині виконав ефектне закидання із центральної зони на правий кут воротарського, а Бернарду Сілва у дотик скинув м'яч під удар Стерлінгу – втім, постріл Рахіма з 6-ти метрів витягнув Шмейхель.

Відпочивати команди відправились за рахунку 4:0. Ніхто не вірив у можливість камбеку. Для більшості вболівальників інтрига другого тайму полягала лишень у кількості забитих Лестеру голів.

Брендан Роджерс у роздягальні провів заміну, знявши з гри Переса й випустивши Кастаня. Олбрайтон піднявся вище. На початку другого тайму цей хід особливого ефекту не справив – Ман Сіті продовжував контролювати гру у млявому темпі. Не вистачало лишень моментів. Аж на 53-й хвилині черговий провал Тілеманса дозволив господарям провести атаку з пострілом Мареза з меж штрафного, однак Кастань заблокував його.

Нічого не віщувало проблем для "містян", однак у наступні 13 хвилин Лестер зміг шокувати публіку на Етіхаді. Так, на 55-й хвилині гості розмочили рахунок внаслідок контратаки 3-в-1, яку започаткував Кастань – Меддісон та Іхеаначо розігнали й завершили її. Келечі відпасував Джеймсу під вихід віч-на-віч, а той легко реалізував його. 4:1.

На 59-й черговий контрвипад Лестера завершився новим голом. Меддісон знову розігнав атаку, Іхеаначо вдруге виступив у ролі асистента, але тепер вихід сам на сам завершував Лукман – 4:2! На 66-й же Едерсон перевів у поперечку потужний удар Меддісона з дальньої дистанції, однак Іхеаначо опинився на підбиранні, перегравши бразильця. 4:3! Підопічні Брендана Роджерса повернулися у гру!

Втім, щастя тривало недовго, адже вже на 69-й хвилині Манчестер Сіті забив п'ятий гол. Вийшло дуже просто – Марез подав з кутового, а Ляпорт замкнув головою. Щоправда, практично одразу Лестер міг відповісти голом зі стандарту. На жаль для "лисиць", хитромудро розіграний стандарт з передачею Меддісона та потужним ударом Іхеаначо завершився сейвом Едерсона.

Після цього команди розмінялися ще кількома небезпечними атаками, однак сил у Лестера явно не вистачало. В ендшпілі зустрічі господарі домінували, а на 87-й хвилині Стерлінг добив суперника ударом з близької дистанції – він замкнув скидку Діаша після подачі з кутового. 6:3! На цьому рахунку матч і добіг кінця.