"Очевидно, хорошее начало нам не удалось. Вы ожидаете, что столкнетесь с этим против такого соперника. Второй гол – это вообще не пенальти. Это так неприятно. Сегодня Пол Тирни работал на VAR. За последние недели он разрешал несколько грубых контактов, а теперь решил, что это пенальти. Ляпорт сам упал.

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Не нужно смотреть только на то, что мы проигрывали 0:4 на 25-й минуте. У нас было восемь ударов в первом тайме, статистика выглядела достаточно близко.

В перерыве мы спросили игроков – можем ли мы выиграть во втором тайме или можем стать ближе к ним? Важнейшим фактором было сохранение физической и моральной стойкости. Но ребята никогда не мирятся с поражением. Счет 4:0 на выезде, когда все против нас. Было просто опустить руки, но они этого не сделали. После 3:4 мы снова пропустили со стандарта. У нас было два больших шанса при 5:3. Вторая половина была очень обнадеживающей, поэтому мы не слишком рады поражению", – цитирует Роджерса ВВС.

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