Відразу після фінального свистка німець підійшов до бригади Пола Тірні і сказав кілька "лагідних" слів.

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"У мене немає жодних проблем з арбітрами, тільки з тобою! Чому ви не дивились падіння Жоти? Це не пенальті? Ти пояснюєш, що він сам зупинився, тому це не пенальті?!", – нагримав Клопп, але судді байдуже попрямували до підтрибунного приміщення.

Нагадаємо, упродовж поєдинку Тірні показав тренеру Ліверпуля жовту картку за надмірні емоції.

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