"Допоможеш мені забивати – полетиш безкоштовно": переписка Еміліано Сали з сенсаційним організатором трагічного рейсу

З'явилися нові подробиці зникнення літака, на якому перебував новачок Кардіффа Еміліано Сала.
Поки сім'я, друзі та небайдужі зірки футболу роблять все можливе, щоб пошуки 28-річного аргентинця продовжувались, видання BBC оприлюднило телефонну переписку форварда з гравцем Кардіффа Джеком Маккеєм. Останній запропонував Салі приватний літак.
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Батько та брат Маккея, які займаються агентською діяльністю, безпосередньо причетні до трансферу Сали в Кардіфф. Виявляється, що вони також організовували його приліт в Уельс.
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18 січня
Маккей: "Мій тато сказав, що завтра ти вирушаєш додому. Я можу знайти літак, який доставить тебе прямісінько у Нант. Ти зможеш повернутись у понеділок, коли тобі буде зручно, щоб наступного дня розпочати тренування.
Сала: "О, це прекрасно. Я дивився, чи є якісь рейси на завтра.
Маккей: "Він сказав, що може організувати літак, який полетить прямо в Нант.
Сала: "Скільки це буде коштувати?".
Маккей: "Нічого. Говорить, якщо ти допомагатимеш мені забивати голи, це буде безкоштовно".
Сала: "Хахаха, з великим задоволенням".
Сала: "Ми заб'ємо дуже багато голів".
Сала: "Я хочу вилетіти завтра зранку, біля 11 години, та повернутись в понеділок ввечері, приблизно о 9.
Маккей: "Добре. Я відправлю тобі повідомлення, коли все буде вирішено.
20 січня
Маккей: "Привіт. Чи міг би ти прибути о 7 години вечора? Лише тому, що пілот повинен повернутися на північ після того, як він прилетить в Кардіфф".
Сала: "Думаю, що це буде можливо о 7:30".
Маккей: "Добре".
Сала: "Ти міг би дізнатись, чи можу я взяти це з собою (фото багажу).
Маккей: "Так, добре".
Сала: "Але це не стане проблемою для літака?".
Маккей: "У літаку є достатньо місця для твого багажу".
Сала: "Окей".
21 січня
Маккей: "Незабаром я тобі зателефоную".
Маккей: "Він сказав, що це та ж компанія".
Сала: "Добре, дякую".
Нагадаємо, що приватний літак з Салою на борту зник безвісти в районі Нормандських островів у понеділок ввечері. Диспетчери отримали із судна запит на екстрену посадку, проте після цього зв'язок обірвався. Про долю гравця та пілота досі нічого невідомо.