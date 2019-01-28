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"Допоможеш мені забивати – полетиш безкоштовно": переписка Еміліано Сали з сенсаційним організатором трагічного рейсу

11:20 1235 Читать на русском
"Допоможеш мені забивати – полетиш безкоштовно": переписка Еміліано Сали з сенсаційним організатором трагічного рейсу
Еміліано Сала та один з організаторів його польоту Джек Маккей

З'явилися нові подробиці зникнення літака, на якому перебував новачок Кардіффа Еміліано Сала.

Поки сім'я, друзі та небайдужі зірки футболу роблять все можливе, щоб пошуки 28-річного аргентинця продовжувались, видання BBC оприлюднило телефонну переписку форварда з гравцем Кардіффа Джеком Маккеєм. Останній запропонував Салі приватний літак.

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Батько та брат Маккея, які займаються агентською діяльністю, безпосередньо причетні до трансферу Сали в Кардіфф. Виявляється, що вони також організовували його приліт в Уельс.

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18 січня

Маккей: "Мій тато сказав, що завтра ти вирушаєш додому. Я можу знайти літак, який доставить тебе прямісінько у Нант. Ти зможеш повернутись у понеділок, коли тобі буде зручно, щоб наступного дня розпочати тренування.

Сала: "О, це прекрасно. Я дивився, чи є якісь рейси на завтра.

Маккей: "Він сказав, що може організувати літак, який полетить прямо в Нант.

Сала: "Скільки це буде коштувати?".

Маккей: "Нічого. Говорить, якщо ти допомагатимеш мені забивати голи, це буде безкоштовно".

Сала: "Хахаха, з великим задоволенням".

Сала: "Ми заб'ємо дуже багато голів".

Сала: "Я хочу вилетіти завтра зранку, біля 11 години, та повернутись в понеділок ввечері, приблизно о 9.

Маккей: "Добре. Я відправлю тобі повідомлення, коли все буде вирішено.

20 січня

Маккей: "Привіт. Чи міг би ти прибути о 7 години вечора? Лише тому, що пілот повинен повернутися на північ після того, як він прилетить в Кардіфф".

Сала: "Думаю, що це буде можливо о 7:30".

Маккей: "Добре".

Сала: "Ти міг би дізнатись, чи можу я взяти це з собою (фото багажу).

Маккей: "Так, добре".

Сала: "Але це не стане проблемою для літака?".

Маккей: "У літаку є достатньо місця для твого багажу".

Сала: "Окей".

21 січня

Маккей: "Незабаром я тобі зателефоную".

Маккей: "Він сказав, що це та ж компанія".

Сала: "Добре, дякую".

Нагадаємо, що приватний літак з Салою на борту зник безвісти в районі Нормандських островів у понеділок ввечері. Диспетчери отримали із судна запит на екстрену посадку, проте після цього зв'язок обірвався. Про долю гравця та пілота досі нічого невідомо.

Теги
Нант Нант Кардіфф Кардіфф Англія Статті Еміліано Сала Еміліано Сала
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