"Допоможеш мені забивати – полетиш безкоштовно": переписка Еміліано Сали з сенсаційним організатором трагічного рейсу

Еміліано Сала та один з організаторів його польоту Джек Маккей

З'явилися нові подробиці зникнення літака, на якому перебував новачок Кардіффа Еміліано Сала.

Поки сім'я, друзі та небайдужі зірки футболу роблять все можливе, щоб пошуки 28-річного аргентинця продовжувались, видання BBC оприлюднило телефонну переписку форварда з гравцем Кардіффа Джеком Маккеєм. Останній запропонував Салі приватний літак.

Мессі закликав не припиняти пошуки Сали

Батько та брат Маккея, які займаються агентською діяльністю, безпосередньо причетні до трансферу Сали в Кардіфф. Виявляється, що вони також організовували його приліт в Уельс.

Пілот літака, яким летів Сала, не мав необхідної ліцензії – друзі вважали його сантехніком

The family of missing footballer Emiliano Sala has thanked fundraisers after £280,000 was donated to continue the search for him and pilot David Ibbotson.



More: https://t.co/PTpDYjE7IA pic.twitter.com/y5lTLLoMXz — BBC Sport (@BBCSport) 27 січня 2019 р.

18 січня

Маккей: "Мій тато сказав, що завтра ти вирушаєш додому. Я можу знайти літак, який доставить тебе прямісінько у Нант. Ти зможеш повернутись у понеділок, коли тобі буде зручно, щоб наступного дня розпочати тренування.

Сала: "О, це прекрасно. Я дивився, чи є якісь рейси на завтра.

Маккей: "Він сказав, що може організувати літак, який полетить прямо в Нант.

Сала: "Скільки це буде коштувати?".

Маккей: "Нічого. Говорить, якщо ти допомагатимеш мені забивати голи, це буде безкоштовно".

Сала: "Хахаха, з великим задоволенням".

Сала: "Ми заб'ємо дуже багато голів".

Сала: "Я хочу вилетіти завтра зранку, біля 11 години, та повернутись в понеділок ввечері, приблизно о 9.

Маккей: "Добре. Я відправлю тобі повідомлення, коли все буде вирішено.

My dream for emiliano sala. pic.twitter.com/n93yIqR2po — Honorable Guinéen (@HonorableGuine1) 27 січня 2019 р.

20 січня

Маккей: "Привіт. Чи міг би ти прибути о 7 години вечора? Лише тому, що пілот повинен повернутися на північ після того, як він прилетить в Кардіфф".

Сала: "Думаю, що це буде можливо о 7:30".

Маккей: "Добре".

Сала: "Ти міг би дізнатись, чи можу я взяти це з собою (фото багажу).

Маккей: "Так, добре".

Сала: "Але це не стане проблемою для літака?".

Маккей: "У літаку є достатньо місця для твого багажу".

Сала: "Окей".

21 січня

Маккей: "Незабаром я тобі зателефоную".

Маккей: "Він сказав, що це та ж компанія".

Сала: "Добре, дякую".

Нагадаємо, що приватний літак з Салою на борту зник безвісти в районі Нормандських островів у понеділок ввечері. Диспетчери отримали із судна запит на екстрену посадку, проте після цього зв'язок обірвався. Про долю гравця та пілота досі нічого невідомо.