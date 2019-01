"Допоможеш мені забивати – полетиш безкоштовно": переписка Еміліано Сали з сенсаційним організатором трагічного рейсу

З'явилися нові подробиці зникнення літака, на якому перебував новачок Кардіффа Еміліано Сала.

Поки сім'я, друзі та небайдужі зірки футболу роблять все можливе, щоб пошуки 28-річного аргентинця продовжувались, видання BBC оприлюднило телефонну переписку форварда з гравцем Кардіффа Джеком Маккеєм. Останній запропонував Салі приватний літак.

Мессі закликав не припиняти пошуки Сали

Батько та брат Маккея, які займаються агентською діяльністю, безпосередньо причетні до трансферу Сали в Кардіфф. Виявляється, що вони також організовували його приліт в Уельс.

Пілот літака, яким летів Сала, не мав необхідної ліцензії – друзі вважали його сантехніком

The family of missing footballer Emiliano Sala has thanked fundraisers after £280,000 was donated to continue the search for him and pilot David Ibbotson.



