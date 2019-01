"Поможешь мне забивать – полетишь бесплатно": переписка Эмилиано Салы с сенсационным организатором трагического рейса

Появились новые подробности исчезновения самолета, на котором находился новичок Кардиффа Эмилиано Сала.

Пока семья, друзья и неравнодушные звезды футбола делают все возможное, чтобы поиски 28-летнего аргентинца продолжались, издание BBC обнародовало телефонную переписку форварда с игроком Кардиффа Джеком Маккеем. Последний предложил Сале частный самолет.

Месси призвал не прекращать поиски Салы

Отец и брат Маккея, которые занимаются агентской деятельностью, имеют непосредственное отношение к трансферу Салы в Кардифф. Оказывается, что они также организовывали его прилет в Кардифф.

Пилот самолета, которым летел Сала, не имел лицензии – друзья считали его сантехником

18 января

Маккей: "Мой папа сказал, что завтра ты отправляешься домой. Я могу найти самолет, который доставит тебя прямо в Нант. Ты сможешь вернуться в понедельник, когда тебе будет удобно, чтобы на следующий день начать тренировки.

Сала: "О, это прекрасно. Я смотрел, есть ли какие-то рейсы на завтра.

Маккей: "Он сказал, что может организовать самолет, который полетит прямо в Нант.

Сала: "Сколько это будет стоить?".

Маккей: "Нисколько. Говорит, если ты будешь помогать мне забивать голы, это будет бесплатно".

Сала: "Хахаха, с большим удовольствием".

Сала: "Мы забьем очень много голов".

Сала: "Я хочу вылететь завтра утром, в 11:00, и вернуться в понедельник вечером, примерно в 9.

Маккей: "Хорошо. Я отправлю тебе сообщение, когда все будет решено.

20 января

Маккей: "Привет. Мог бы ты прибыть в 7:00 вечера? Только потому, что пилот должен вернуться на север после того, как он прилетит в Кардифф".

Сала: "Думаю, что это будет возможно в 7:30".

Маккей: "Хорошо".

Сала: "Ты мог бы узнать, могу ли я взять это с собой (фото багажа).

Маккей: "Да, хорошо".

Сала: "Но это не станет проблемой для самолета?".

Маккей: "В самолете есть достаточно места для твоего багажа".

Сала: "Окей".

21 января

Маккей: "Скоро я тебе позвоню".

Маккей: "Он сказал, что это та же компания".

Сала: "Хорошо, спасибо".

Напомним, что частный самолет с Салой на борту пропал без вести в районе Нормандских островов в понедельник вечером. Диспетчеры получили с судна запрос на экстренную посадку, однако после этого связь оборвалась. О судьбе игрока и пилота до сих пор ничего неизвестно.

"They're looking at this as a missing person, a missing plane and until they are satisfied that's the mode that we are in."



Emiliano Sala's family spokesman has been discussing the private search over the English channel

https://t.co/PTpDYjVJ7a pic.twitter.com/SuF3LkUSn8