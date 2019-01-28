"Поможешь мне забивать – полетишь бесплатно": переписка Эмилиано Салы с сенсационным организатором трагического рейса

Появились новые подробности исчезновения самолета, на котором находился новичок Кардиффа Эмилиано Сала.
Пока семья, друзья и неравнодушные звезды футбола делают все возможное, чтобы поиски 28-летнего аргентинца продолжались, издание BBC обнародовало телефонную переписку форварда с игроком Кардиффа Джеком Маккеем. Последний предложил Сале частный самолет.
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Отец и брат Маккея, которые занимаются агентской деятельностью, имеют непосредственное отношение к трансферу Салы в Кардифф. Оказывается, что они также организовывали его прилет в Кардифф.
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18 января
Маккей: "Мой папа сказал, что завтра ты отправляешься домой. Я могу найти самолет, который доставит тебя прямо в Нант. Ты сможешь вернуться в понедельник, когда тебе будет удобно, чтобы на следующий день начать тренировки.
Сала: "О, это прекрасно. Я смотрел, есть ли какие-то рейсы на завтра.
Маккей: "Он сказал, что может организовать самолет, который полетит прямо в Нант.
Сала: "Сколько это будет стоить?".
Маккей: "Нисколько. Говорит, если ты будешь помогать мне забивать голы, это будет бесплатно".
Сала: "Хахаха, с большим удовольствием".
Сала: "Мы забьем очень много голов".
Сала: "Я хочу вылететь завтра утром, в 11:00, и вернуться в понедельник вечером, примерно в 9.
Маккей: "Хорошо. Я отправлю тебе сообщение, когда все будет решено.
20 января
Маккей: "Привет. Мог бы ты прибыть в 7:00 вечера? Только потому, что пилот должен вернуться на север после того, как он прилетит в Кардифф".
Сала: "Думаю, что это будет возможно в 7:30".
Маккей: "Хорошо".
Сала: "Ты мог бы узнать, могу ли я взять это с собой (фото багажа).
Маккей: "Да, хорошо".
Сала: "Но это не станет проблемой для самолета?".
Маккей: "В самолете есть достаточно места для твоего багажа".
Сала: "Окей".
21 января
Маккей: "Скоро я тебе позвоню".
Маккей: "Он сказал, что это та же компания".
Сала: "Хорошо, спасибо".
Напомним, что частный самолет с Салой на борту пропал без вести в районе Нормандских островов в понедельник вечером. Диспетчеры получили с судна запрос на экстренную посадку, однако после этого связь оборвалась. О судьбе игрока и пилота до сих пор ничего неизвестно.