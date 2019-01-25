Мессі закликав не припиняти пошуки Сали

Аргентинський нападник Барселони Ліонель Мессі попросив не припиняти пошуки зниклого Еміліано Сали.

"Поки є шанси, хоч якийсь натяк на надію, ми просимо вас продовжувати пошуки Еміліано. Я висловлюю величезну підтримку його сім'ї і друзям. Моліться за Салу", – написав Мессі у своїй сторінці в Інстаграм.

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Нагадаємо, що в четвер поліція завершила пошуки зниклого літака з Еміліано Салою. У своїй офіційній заяві правоохоронці повідомили, що шанси на виживання аргентинського нападника та пілота вкрай низькі. Пошукова операція тривала три доби після того, як судно з новачком Кардіффа на борту зникло з радарів пізно ввечері 21 січня.

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Еміліано Сала днями підписав контракт з Кардіффом, ставши рекордним придбанням в історії валлійського клубу. За 28-річного аргентинця, яким колись цікавилось Динамо, виклали 15 млн фунтів.