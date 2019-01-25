Пілот літака, яким летів Сала, не мав необхідної ліцензії – друзі вважали його сантехніком

З'явилися нові шокуючі подробиці зникнення літака з форвардом Кардіффа Еміліано Салою.

Пілот літака, на якому перебував 28-річний аргентинський форвард, не мав відповідної ліцензії для керування таким судном, повідомляє The Sun. Дейв Ібботсон був приватним пілотом, а не комерційним. Крім цього, у нього було чимало боргів.

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У своїх соціальних мережах він рекламував себе як сантехнік і діджей нічного клубу. Очевидно, Ібботсон зробив це, щоб фінансувати свою пристрасть до авіації.

Також він здійснював польоти для парашутистів, щоб накопичити години для отримання комерційної ліцензії. Остання є необхідною для польотів такого типу, як у випадку з Салою.

Британський таблоїд додає, що друзі Ібботсона не сприймали серйозно його роботу з літаками. Вони начебто вважали його кращим сантехніком, ніж пілотом.

Нагадаємо, що приватний літак з Салою на борту зник безвісти в районі Нормандських островів у понеділок ввечері. Диспетчери отримали із судна запит на екстрену посадку, проте після цього зв'язок обірвався. Про долю гравця та пілота досі нічого невідомо.

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