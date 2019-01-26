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Пошуки зниклого літака, на якому летів Еміліано Сала, були відновлені

19:33 201 Читать на русском
Пошуки зниклого літака, на якому летів Еміліано Сала, були відновлені
Еміліано Сала / фото із соцмереж

Сім'я Еміліано Сали сьогодні відновила пошуки зниклого літака, на якому летів футболіст.

Близькі родичі 28-річного форварда організували приватну пошукову операцію. Фінансуватися пошуки будуть з коштів, зібраних на комерційній краудфандинговій платформі GoFundMe, повідомляє L'Équipe.

На пошуки Сали менше ніж за добу зібрано 120 тисяч євро

Гроші перерахували чимало футболістів. Зокрема Ілкай Гюндоган, Корентен Толіссо, Лукас Ліма, Жоффрей Кондогбіа, Адріен Рабйо, Лоран Кошельни та інші.

Трансфер Сали став рекордним для Кардіффа. Аргентинець вже оформив перехід в валлійська клуб, а потім повернувся до Франції, щоб попрощатися з партнерами в Нанті. Разом з ним в літаку перебував пілот.

Пошуки зниклого літака з Еміліано Салою – операція завершилась безрезультатно, поліція не вірить у шанси людей вижити

Теги
Нант Нант Кардіфф Кардіфф Франція Футбольні авіакатастрофи Еміліано Сала Еміліано Сала
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