Динамо і Зоря зіграють у Києві 12 березня в 21-му турі УПЛ 2023/24. Анонс, де дивитися і прогноз на матч чемпіонату України Динамо – Зоря читайте на "Футбол 24".

Динамо – Зоря

12 березня, 15:30. Київ, стадіон Динамо імені Валерія Лобановського. Онлайн-трансляція – на 2+2 і в YouTube.

Головний арбітр: Віталій Романов (Дніпро).

На київському стадіоні Динамо імені Валерія Лобановського пройде, безумовно, центральний поєдинок 21-го туру чемпіонату України. Навіть з урахуванням того, що Зоря – бронзовий призер минулого сезону – замість боротьби за єврокубки загрузла у нижній частині таблиці поблизу зони перехідних матчів.

У минулому турі Динамо перервало шестиматчеву переможну серію в УПЛ під керівництвом Олександра Шовковського. Навіть одночасна наявність 4-х номінальних центральних захисників не допомогла киянам втримати три очки у Рівному. Вже на останніх секундах гри проти Вереса Беніто, вийшовши на заміну, "привіз" пенальті у ворота Бущана. Як наслідок – втрата важливих двох очок і статусу тіньового лідера чемпіонату України.

УПЛ обрала найкращих гравця та тренера за грудень-лютий – подвійний тріумф Динамо

Шахтар, який за підсумками 20-го туру очолив турнірну таблицю УПЛ, випереджає Динамо на 5 очок, зігравши на матч більше. Права на другу поспіль осічку команда Шовковського вже не має, інакше головний конкурент у чемпіонських перегонах отримає шанс ще більше наростити відрив.

При цьому не скажеш, що результат гри Верес – Динамо був аж таким нелогічним. Кияни у другому таймі відмовилися від активної гри в атаці, а ближче до завершення матчу відкрито почали діяти на утримання рахунку, хоча другий гол зняв би усі питання. Але зберегти переможний результат не вийшло.

Ба більше, можна впевнено стверджувати, що фінальний відрізок гри на Авангарді "біло-сині" просто-напросто провалили, повністю втративши контроль над грою. Лише дві (!) позиційні атаки за останні 23 хвилини. Ставка на контратаки теж не спрацювала – у фінальний відрізок не вдалося організувати ЖОДНОЇ. Загалом, у тому матчі Динамо мало неабиякі проблеми з триманням м'яча – 82 втрати (з них 30 в центрі поля) яскраво це підтверджують. Буяльський і Ярмоленко – одні з найкращих у цьому компоненті – поки в лазареті, а одного втомленого Шапаренка виявилося замало.

Та й загалом, Олександр Шовковський має повне право нарікати на глибину складу. Але до кінця сезону доведеться викручуватися тим, що є – трансферне вікно в Україні закривається, а Динамо так нікого й не підписало. Чому – питання до керівництва клубу.

Зоря, яка провалила першу половину сезону, весняну частину чемпіонату України розпочала дуже впевнено. Підопічні Юрія Коваля у трьох стартових поєдинках не пропустили жодного м'яча і набрали 7 очок (1:0 з Ворсклою, 0:0 з Олександрією і 2:0 з Минаєм). Це дозволило луганцям вибратися з зони перехідних матчів і відірватися від неї на 3 очки при наявності матчів у запасі. Загалом безпрограшна серія Зорі в чемпіонаті України налічує вже 5 поєдинків.

Цікаво, що останні два матчі між Динамо і Зорею завершилися перемогами луганців. Майже рік тому – 18 березня 2023-го – гол Едуардо Герреро наприкінці гри приніс перемогу команді тоді ще Патріка ван Леувена. У вересні 2022-го Зоря обіграла киян з рахунком 3:2, а поєдинок у грудні 2021-го завершився миром – 1:1. Востаннє Динамо перемагало Зорю ще у серпні 2021 року – таке враження, що це було десь в зовсім іншому житті.

В останні дні гра Динамо – Зоря отримала ще одну інтригу. Буквально за дві доби до поєдинку з'явився інсайд, що гравці луганської команди втомилися чекати виплати заборгованості по зарплаті та преміальних. Ситуація дійшла до такої межі, що футболісти, які не отримують грошей кілька місяців, начебто готові навіть бойкотувати матч проти Динамо.

У Зорі оперативно спростували інформацію, заявивши, що "боргів немає і ніколи не було". Але, як відомо, диму без вогню не буває – тим більше, що самі ж футболісти зізнавалися про проблеми з виплатою грошей. Втім, шанси на те, що підопічні Юрія Коваля дійсно не вийдуть на гру, виглядають мізерними. Це був би скандал року в українському футболі, на фоні якого "кабінетна" перемога Шахтаря над Олександрією виглядала б квіточками.

Кадрова ситуація

Перед стартом сезону Зоря орендувала у киян трьох футболістів – Вікентія Волошина, Антона Боля і Олександра Яцика. Обидва клуби офіційно не повідомляли, чи мають вони право грати проти Динамо, якому належать. У минулому сезоні той же Володимир Бражко виходив проти "біло-синіх" і навіть забивав у ворота киян, тому, ймовірно, Динамо зробило висновки. Цілком можливо, що Юрій Коваль змушений обійтися без вказаного тріо. Найгіршою буде потенційна втрата Олександра Яцика, який став основним виконавцем в опорній зоні Зорі. Точно не зіграє травмований Мацапура, а от Джордан відбув одноматчеву дискваліфікацію і готовий вийти на поле.

Найважливішими втратами Динамо є відсутність Віталія Буяльського та Андрія Ярмоленка. Очікувалося, що останній от-от повернеться до гри, але відсутність Андрія у списку гравців, викликаних у збірну України, розвіяла всі сумніви. Лідер Динамо все ще не готовий. Максимум, на що можна розраховувати – це його потрапляння в заявку. Натомість знову доступний Бражко, який пропустив гру з Вересом через перебір жовтих. Це, безумовно, додасть глибини складу команді Шовковського, з якою є очевидні проблеми.

Травмовані: Ярмоленко (під питанням), Буяльський, Біловар, Малиш – Мацапура

Дискваліфіковані: немає.

Орієнтовні склади на матч Динамо – Зоря

Динамо: Бущан – Караваєв, Попов, Михавко, Дубінчак – Бражко – Волошин, Шепелєв, Шапаренко, Кабаєв – Ванат

Зоря: Сапутін – Бутко, Джордан, Батагов, Жунінью – Дришлюк, Башіч – Кирюханцев, Чурко, Антюх – Герреро

Прогноз "Футбол 24" – 2:1

Динамо не може обіграти Зорю вже більше двох років. Попри це, букмекери все одно вважають команду Олександра Шовковського фаворитом, навіть враховуючи впевнені виступи Зорі в останніх матчах та наявність кадрових проблем у Динамо. Команді Юрія Коваля буде складно продовжити свою "суху" серію, але бій киянам луганці дати повинні. Погрому чекати навряд чи варто – вже швидше буде ще одна втрата очок динамівцями, для яких Зоря стала незручним суперником. Поставимо на перемогу киян з різницею в один гол.

"Не розумію, для чого ці маніпуляції": делегат УАФ Нестрига – про все, що передувало скандальному штрафу Оболоні