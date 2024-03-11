Українська Прем'єр-ліга оголосила найкращих тренера та гравця чемпіонату за минулу зиму.

Представники Динамо забрали нагороди найкращим гравцю та тренеру першості минулої зими, повідомляє офіційний сайт УПЛ.

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Владиславу Ванату дісталась нагорода найкращому гравцю – за форварда киян проголосували 38,7%. Нападник чимало відірвався від другого Олександра Зубкова, за якого віддали голоси 24,3% респондентів. Найкращим тренером обрали Олександра Шовковського – за тренера Динамо проголосували 42,8%.

Додамо, що Динамо здобуло 3 перемоги у 3-х матчах, які відбулись у грудні та лютому. Ванат у цих трьох поєдинках відзначився 4 голами та віддав 1 асист.

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