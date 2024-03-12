Динамо и Заря сыграют в Киеве 12 марта в 21-м туре УПЛ 2023/24. Анонс, где смотреть и прогноз на матч чемпионата Украины Динамо – Заря читайте на "Футбол 24".

Динамо – Заря

12 марта, 15:30. Киев, стадион Динамо имени Валерия Лобановского. Онлайн-трансляция – на 2+2 и в YouTube.

Главный арбитр: Виталий Романов (Днепр).

На киевском стадионе Динамо имени Валерия Лобановского пройдет, безусловно, центральный поединок 21-го тура чемпионата Украины. Даже с учетом того, что Заря – бронзовый призер прошлого сезона – вместо борьбы за еврокубки погрязла в нижней части таблицы вблизи зоны переходных матчей.

В прошлом туре Динамо прервало шестиматчевую победную серию в УПЛ под руководством Александра Шовковского. Даже одновременное наличие 4-х номинальных центральных защитников не помогло киевлянам удержать три очка в Ровно. Уже на последних секундах игры против Вереса Бенито, выйдя на замену, "привез" пенальти в ворота Бущана. Как следствие – потеря важных двух очков и статуса теневого лидера чемпионата Украины.

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Шахтер, который по итогам 20-го тура возглавил турнирную таблицу УПЛ, опережает Динамо на 5 очков, сыграв на матч больше. Права на вторую подряд осечку команда Шовковского уже не имеет, иначе главный конкурент в чемпионской гонке получит шанс еще больше нарастить отрыв.

При этом не скажешь, что результат игры Верес – Динамо был уж таким нелогичным. Киевляне во втором тайме отказались от активной игры в атаке, а ближе к завершению матча открыто начали действовать на удержание счета, хотя второй гол снял бы все вопросы. Но сохранить победный результат не получилось.

Более того, можно уверенно утверждать, что финальный отрезок игры на Авангарде "бело-синие" просто-напросто провалили, полностью потеряв контроль над игрой. Лишь две (!) позиционные атаки за последние 23 минуты. Ставка на контратаки тоже не сработала – в финальный отрезок не удалось организовать НИ ОДНОЙ. В целом, в том матче Динамо имело серьезные проблемы с держанием мяча – 82 потери (из них 30 в центре поля) ярко это подтверждают. Буяльский и Ярмоленко – одни из лучших в этом компоненте – пока в лазарете, а одного уставшего Шапаренко оказалось мало.

Да и в целом, Александр Шовковский имеет полное право сетовать на глубину состава. Но до конца сезона придется выкручиваться тем, что есть – трансферное окно в Украине закрывается, а Динамо так никого и не подписало. Почему – вопрос к руководству клуба.

Заря, которая провалила первую половину сезона, весеннюю часть чемпионата Украины начала очень уверенно. Подопечные Юрия Коваля в трех стартовых поединках не пропустили ни одного мяча и набрали 7 очков (1:0 с Ворсклой, 0:0 с Александрией и 2:0 с Минаем). Это позволило луганчанам выбраться из зоны переходных матчей и оторваться от нее на 3 очка при наличии матчей в запасе. В общем беспроигрышная серия Зари в чемпионате Украины насчитывает уже 5 поединков.

Интересно, что последние два матча между Динамо и Зарей завершились победами луганчан. Почти год назад – 18 марта 2023-го – гол Эдуардо Герреро в конце игры принес победу команде тогда еще Патрика ван Леувена. В сентябре 2022-го Заря обыграла киевлян со счетом 3:2, а поединок в декабре 2021-го завершился миром – 1:1. Последний раз Динамо побеждало Зарю еще в августе 2021 года – такое впечатление, что это было где-то в совсем другой жизни.

В последние дни игра Динамо – Заря получила еще одну интригу. Буквально за двое суток до поединка появился инсайд, что игроки луганской команды устали ждать выплаты задолженности по зарплате и премиальных. Ситуация дошла до такого предела, что футболисты, которые не получают денег несколько месяцев, якобы готовы даже бойкотировать матч против Динамо.

В Заре оперативно опровергли информацию, заявив, что "долгов нет и никогда не было". Но, как известно, дыма без огня не бывает – тем более, что сами же футболисты признавались о проблемах с выплатой денег. Впрочем, шансы на то, что подопечные Юрия Коваля действительно не выйдут на игру, выглядят мизерными. Это был бы скандал года в украинском футболе, на фоне которого "кабинетная" победа Шахтера над Александрией выглядела бы цветочками.

Кадровая ситуация

Перед стартом сезона Заря арендовала у киевлян трех футболистов – Викентия Волошина, Антона Боля и Александра Яцика. Оба клуба официально не сообщали, имеют ли они право играть против Динамо, которому принадлежат. В прошлом сезоне тот же Владимир Бражко выходил против "бело-синих" и даже забивал в ворота киевлян, поэтому, вероятно, Динамо сделало выводы. Вполне возможно, что Юрий Коваль вынужден обойтись без указанного трио. Самой весомой будет потенциальная потеря Александра Яцика, который стал основным исполнителем в опорной зоне Зари. Точно не сыграет травмированный Мацапура, а вот Джордан отбыл одноматчевую дисквалификацию и готов выйти на поле.

Важнейшими потерями Динамо является отсутствие Виталия Буяльского и Андрея Ярмоленко. Ожидалось, что последний вот-вот вернется к игре, но отсутствие Андрея в списке игроков, вызванных в сборную Украины, развеяло все сомнения. Лидер Динамо все еще не готов. Максимум, на что можно рассчитывать – это его попадание в заявку. Зато снова доступен Бражко, который пропустил игру с Вересом из-за перебора желтых. Это, безусловно, добавит глубины состава команде Шовковского, с которой есть очевидные проблемы.

Травмированные: Ярмоленко (под вопросом), Буяльский, Биловар, Малыш – Мацапура

Дисквалифицированные: нет.

Ориентировочные составы на матч Динамо – Заря

Динамо: Бущан – Караваев, Попов, Михавко, Дубинчак – Бражко – Волошин, Шепелев, Шапаренко, Кабаев – Ванат

Заря: Сапутин – Бутко, Джордан, Батагов, Жуниньо – Дрышлюк, Башич – Кирюханцев, Чурко, Антюх – Герреро

Прогноз "Футбол 24" – 2:1

Динамо не может обыграть Зарю уже более двух лет. Несмотря на это, букмекеры все равно считают команду Александра Шовковского фаворитом, даже учитывая уверенные выступления Зари в последних матчах и наличие кадровых проблем у Динамо. Команде Юрия Коваля будет сложно продлить свою "сухую" серию, но бой киевлянам луганчане дать должны. Погрома ждать вряд ли стоит – уж скорее будет еще одна потеря очков динамовцами, для которых Заря стала неудобным соперником. Поставим на победу киевлян с разницей в один гол.

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