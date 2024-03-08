Рядовий на перший погляд поєдинок між Оболонню та Чорноморцем, який відбувся ще у лютому, викликав чималий резонанс в українському футболі. Усе через штраф, який КДК зобов'язав виплатити київський клуб. Його причиною стали зауваження делегата матчу Юрія Нестриги, який зафіксував недотримання таймінгу з боку Оболоні, як організатора матчу.

Оболонь оштрафували після матчу з Чорноморцем – КДК УАФ зашкварився на всю країну

Раніше директор "пивоварів" Олександр Різниченко затримку початку гри пояснив символічним ударом військовослужбовця та запізненням футболістів Чорноморця. Футбол 24 звернувся безпосередньо до делегата поєдинку Юрія Нестриги, який також надав власне фото і витяг із рапорту.

– Пане Юрію, чи знайомилися ви з позицією Оболоні щодо накладеного на клуб штрафу?

– Пан Резніченко маніпулює ситуацією. У моєму рапорті чітко зазначено суть порушення – клубом-господарем не передбачено час для символічного удару військовослужбовця. І на передматчевій нараді я про це наголошував. Мені було надано зворотній відлік, що передує матчу. У передматчевих заходах, до яких належить процедура символічного удару, в дужках було вказано, що такий удар може бути.

На цій нараді ми відвели доволі багато часу вказаному питанню. Серед присутніх був представник офіційного транслятора/мовника – він теж підтримав цей момент. Як показує практика ще з початку сезону, всі матчі відбуваються з великим запізненням. Нормою стало те, що матчі розпочинають із затримкою понад три хвилини.

Взимку в УПЛ з'явився офіційний мовник, який транслює тепер на кабельні мережі і на ОТТ-платформи. Якщо для ОТТ-платформ такі затримки не надто принципові, то для кабельних мереж кожна секунда має важливе значення, адже існують часові слоти і чітко сформована сітка трансляцій.

На нараді я наголосив: "Зверніть увагу – традиційно виникає таке запізнення". Вже по наданому зворотному відліку я побачив, що ми не вписуємося. І це за умови, що не було однозначності у тому, чи буде символічний удар військового. Пізніше запитую представників клубу: "Буде удар?" Відповідають: "Не знаємо. Можливо, буде". Вихід військового на поле, удар, його повернення – це все речі, які мають бути враховані у зворотній відлік. Сюди також належить вихід команд з підтрибунних приміщень, фотографування, шикування, виконання гімнів, хвилина мовчання.

Що відбувається по факту? Як делегат матчу, я бачу і фіксую – футболісти Оболоні виходять вчасно, прозвучав свисток арбітра. Отже, затримується Чорноморець. Я зафіксував – на дві хвилини. Усі подальші процедури йдуть із затримкою – неправильно розрахований час. Вишикувалися команди до фотографій – це ще зайвих 30 секунд. Усе це набігає.

Я маю максимальну пошану до військовослужбовця, жодні запитання навіть не можуть виникати. Не розумію, для чого ці маніпуляції і протиставляння. Поєдинок мав розпочатися о 15:30, а символічний удар виконувався о 15:32. Той, хто формував зворотній відлік, не розуміє, що kick-off, тобто введення м'яча у гру, виконується не військовослужбовцем. Це один із передматчевих заходів, які треба було включити у всі ці процедури. Тому гра розпочалася із запізненням у майже чотири хвилини. Я округлив час у меншу сторону і про всяк випадок зробив фотографію табло – там відображається таймер відліку часу і годинник. Висновки робіть самі.

Я прочитав інтерв'ю Резніченка. У ньому йдеться, нібито я оштрафував Оболонь. Делегати нікого не штрафують. Це робить КДК, орган футбольного правосуддя. Я просто зафіксував два порушення. Їх було більше, але щодо інших я конструктивно пояснював, як їх виправити. Перше зафіксоване порушення – затримка із виходом команд на поле, про що ми говорили. Другий момент – проблеми з роботою застосунку для зчитування квитків.

Для Оболоні це перший матч після повернення вболівальників. Було передбачено, що квиток завантажується на мобільний телефон. Однак у стюардів сканер просто зависав після першого ж сканування. Навіть попри відносно невелику кількість глядачів, перед грою накопичилася значна кількість людей поруч із входом на стадіон.

Я не присутній на засіданні КДК, я не знаю їхню мотивацію, адже не маю мотиваційної частини рішення. Можливо, ці два порушення вони об'єднали і оцінили у 3000 гривень. Якби вони запитали мою думку, я б Оболонь не штрафував. Можливо, це заслуговує на усне попередження. Можливо, це заслуговує на 3000 гривень. Не мені це оцінювати.

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– Резніченко в інтерв'ю пояснював, що клуб достеменно не знав, чи буде присутній військовий. До того ж Оболонь збиралася таким чином зробити сюрприз.

– Якраз про це ми говорили на нараді. Якщо є ймовірність, що військовий буде, закладіть 1 хвилину 40 секунд. Безпосередньо перед матчем клубу стало відомо про це точно. Можна було це врахувати.

– Наш чемпіонат відбувається в екстремальних умовах і схожих порушень можна назбирати достатньо. У майбутньому ви також формалістично будете підходити до таких ситуацій?

– Я не підходжу формалістично. Я навпаки пояснюю, як певного порушення не припускатися у майбутньому. Із працівниками київського клубу я розлого ділився своїм досвідом. Візьміть до прикладу міжнародні змагання. УЄФА штрафує за затримку на кожну секунду. Зрозуміло, що у нас не така принциповість – і це правильно. Проте дисципліна має бути.

Футбольний клуб Оболонь був оштрафований не за участь військового в передматчевих заходах, а за затримку початку гри та організаційні проблеми зі зчитуванням квитків. Складається враження, що делегат проти військового. Це просто якийсь абсурд. Яким чином фіксація того, що матч розпочався із запізненням, можна трактувати, як протиставлення делегата та військового? Це верх цинізму.

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