Бурбас стверджує, що футболісти Зорі радикально підійшли до вирішення фінансових питань. За інформацією інсайдера, йдеться про борги за кілька місяців. Однак працівник клубу намагається все заперечувати.

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"Це неправда. У нас немає жодних заборгованостей по зарплаті, і не було ніколи. Я не знаю, звідки вони беруть цю інформацію, цю нісенітницю", – сказав Гузь в коментарі Tribuna.com.

До слова, матч 21-го туру УПЛ Динамо – Зоря відбудеться у вівторок, 12 березня. Ці команди не грали між собою майже рік. У березні 2023-го мінімальну перемогу здобули луганці.

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