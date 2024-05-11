"Звичайно, буду вболівати за Динамо, це без якихось роздумів. Складно сказати, на чию користь закінчиться матч, тому що в таких іграх не зовсім легко спрогнозувати рахунок. Буду сподіватись, що на користь Динамо, оскільки повернеться інтрига.

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Інтрига завжди додає позитивних емоцій. Вболівальники будуть переживати до останнього, хто ж стане чемпіоном. Але гра буде дуже непроста для обох команд, бо і Шахтар зараз у хорошій формі, набирає важливі для себе очки, і Динамо також у досить хорошому ритмі працює, демонструє гарну якісну гру, яка підтверджується результатом.

Як оцінюю роботу Шовковського в Динамо? На превеликий жаль, в мене не було можливості подивитися ігри Динамо цілком. Передивляюсь забиті голи, яскраві моменти, найкращі моменти у стислому такому режимі. Тому можу оцінити з двох сторін. Перше, з погляду результату, – десять з десяти. Те, що дав Шовковський, – ковток свіжого повітря, гравці ожили, повірили в себе. У останніх іграх при Луческу бачив, що гравці психологічно виснажені, як вичавлений лимон. Тому тут треба було діяти. І от зараз Шовковський з погляду результатів на всі 100 справляється зі своєю роботою.

Щодо гри, важко сказати, але чомусь мені здається, що це стандартна, оригінальна, традиційна динамівська гра, агресивна, контратакувальна, дисциплінована. Це висновки, які зробив після перегляду окремих відрізків. Подобається зараз те, що команда прогресує, команда жива. І це дуже важливо, коли гравці відчувають в собі впевненість. Сподіваюсь, що в них вийде взяти три очки і тримати напругу до останнього туру", – сказав Морозюк у коментарі Tribuna.

Нагадаємо, дуель між Шахтарем і Динамо відбудеться вже сьогодні, 11 травня, на Арені Львів. Початок зустрічі о 18:00.

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