Український голкіпер СК Дніпро-1 Назар Макаренко потрапив до сфери інтересів РБ Лейпциг, повідомляє Telegram-канал "Камон, Плей!".

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За інформацією джерела, скаути німецького клубу планують відвідати чемпіонат Європи U-17, де переглядатимуть гру 16-річного воротаря.

Нагадаємо, контракт Макаренка з СК Дніпро-1 розрахований до 30 червня 2024 року. Назар у березні 2024 року дебютував за збірну України U-17, відігравши в основі два матчі з трьох. Також зіграв у товариському поєдинку проти Кіпру (2:0).

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