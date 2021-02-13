УПЛ, на думку багатьох вболівальників та експертів, повернулася занадто рано, але так не думають фанати Динамо. Киянам вже у четвер доведеться приймати Брюгге в рамках 1/16 фіналу Ліги Європи, а за плечами тільки збори та віра у світле майбутнє. "Біло-синім" потрібен бодай один серйозний офіційний матч, аби відчути м'яч та поле в нормальних умовах – і зустріч з Олімпіком виглядає ідеальним варіантом для старту.

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Попри присмак "контрольності" поєдинку, Динамо не має права на осічку. Підопічні Мірчі Луческу досі лідирують у таблиці, але відрив від Шахтаря становить всього одне очко – і навряд чи "гірники" допустять осічку з Колосом, як кияни перед зимовою паузою.

Збори Динамо

Мірча Луческу дав своїм підопічним дуже серйозні навантаження, поступово збільшуючи кількість матчів – всього їх провели вісім (чотири перемоги, дві поразки та дві нічиїх). П'ять суперників були вкрай крутими: Легія, солігорський Шахтар (по 2:0 на користь киян), збірна Іорданії (0:0), Лудогорець (програш 1:2) та БАТЕ (розгром 5:2) – помітно, що "біло-синіх" готували до єврокубків.

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Продовжилася сумна традиція епідемії травм під час підготовки до сезону. Це вже навіть не смішно – пошкодження отримали Андрієвський, Циганков і Гармаш, а Вербіч через проблеми з м'язами не провів жодного матчу на другому зборі. Кадірі підвернув гомілкостоп і пропустив всі збори, рівно як і Белуце. Тимчик теж не відновився, не зігравши у жодному спарингу. Русин пропустив збори, на яких давали найбільші фізичні навантаження.

В кадровому плані у динамівському королівстві все було тихо. В оренду у Ворсклу відправився Цітаішвілі, а з оренди повернулися Сідклей та Кадірі. Крім того, знову доступний Бєсєдін. Варто відзачити і появу великої кількості молоді на зборах – в Туреччині та ОАЕ бігали брати Волошини, Ванат і Моргун.

З тактичних цікавинок можна відзначити продовження роботи у схемі 4-2-3-1. Команда здорово пресингувала на чужій половині, непогано оборонялася (всього п'ять пропущених голів), однак слабко виглядала при стандартах суперника. При цьому Динамо рідко забивало – у перших семи з восьми спарингів динамівці закотили сім голів. Це знову повертає команду до проблеми нападника, яку Бєсєдін та Супряга поки не вирішили (нуль голів на двох). Найкращим бомбардиром став Циганков, який забив чотири м'ячі у п'яти поєдинках.

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З "родзинок" варто згадати спроби награти Миколенка у ролі опорника. Українського Кімміха з Віталія не вийшло, тож після двох матчів його повернули на лівий фланг оборони. Також цікаво, що у всіх матчах взяв участь Сідклей, а Андрієвський виглядав одним з найкращих півзахисників.

Збори Олімпіка

Звісно, на тлі зборів Динамо підготовка Олімпіка виглядає не так масштабно, однак цікаві моменти тут також були. Чого лише коштує прихід у тренерський штаб самого Яя Туре! Щоправда, на зимових зборах зіркового івуарійця майже не було.

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В ігровому плані все також було весело. Під час першої частини підготовки Олімпік забивав по два-три м'ячі і приблизно стільки ж пропускав, а під кінець зборів показники голів опустилися до мінімального рівня – хоча в останньому матчі було 2:2. При цьому команда програла лише в одному із семи поєдинків, зазнавши поразки від Будучності. Загальна різниця голів ідентична динамівській – 12:8.

В кадровому плані найбільш помітною зміною став відхід Шахаба. Крім того, "олімпійців" покинули Ксьонз, Кравчук та Кириленко. Центрбек і капітан Дмитро Гришко повісив бутси на цвях, ставши помічником Ігоря Климовського у тренерському штабі.

Новачки також були, але навряд чи прізвища Хамелюка, Векляка, бразильця Таллеса та камерунця Нкенга щось скажуть вболівальникам. Щоправда, останній зумів забити три голи, ставши найкращим бомбардиром команди на зборах – школа Порту дається взнаки. Словом, селекція у Олімпіка спрацювала непогано.

Кадрова ситуація

Травмовані: Вербіч (під питанням), Тимчик, Белуце, Бурда – Кичак, Цимбалюк

Дискваліфіковані: Шепелєв (Динамо)

Не зіграють з інших причин: Шабанов (перемовини з Легією) – Каргбо, Беніто (умови оренди)

Орієнтовні склади на матч Динамо – Олімпік

Динамо: Бущан – Караваєв, Попов, Забарний, Миколенко – Андрієвський, Шапаренко – Циганков, Буяльський, Де Пена – Супряга

Олімпік: Бетім – Пасіч, Драме, Зотько, Лебеденко – Бабенко – Політило, Альваренга, Романовський – Нкенг, Тейшейра

Прогноз "Футбол 24" – 2:1

Динамо у матчі першого кола розгромило донеччан, але навіть тоді команда Мірчі Луческу мала певні проблеми. Кияни зберегли властивість втрачати ініціативу й пропускати необов'язкові голи, а Олімпік восени виглядав надзвичайно стабільно й міцно – словом, "біло-сині" не мають права дивитися на суперника, як на прості три очки.

Донеччани можуть дати бій – особливо в рамках складного зимового футболу, який так не люблять наші гранди (Колосу віце-чемпіон програв саме взимку). Втім, рівень відповідальності у Динамо занадто високий, рівно як і різниця в класі. Та і Олімпік без Шахаба поки що важко уявити – він йшов у лідерах гонитви бомбардирів.

Саме тому варто ставити на перемогу підопічних Мірчі Луческу.

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