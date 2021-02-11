Виконавчий директор української Прем'єр-ліги Євген Дикий розповів про готовність стадіонів, на яких у 14-му турі мають зіграти гранди українського футболу.

"У Ковалівці та Києві дійсно обіцяють на вихідні найморознішу погоду. Але служби стадіонів роблять все необхідне, щоб матчі відбулися.

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Поля накриті, підігрів працює, зверху сніг постійно зчищають", – сказав Дикий у коментарі виданню Tribuna.

Нагадаємо, у суботу, 13 лютого Колос на власному стадіоні прийматиме Шахтар, а Динамо на стадіоні ім. В. Лобановського зустрінеться з Олімпіком.

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