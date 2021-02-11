"Вважаю, Динамо в порядку в нападі. Їм не потрібні нові футболісти. У них є два фантастичних футболісти. Один з них – Супряга. Він дуже хороший гравець, любить грати на відкритому просторі.

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Другий – Бєсєдін. Він повністю відрізняється від Супряги. Він може притримати м'яч в атаці для команди. Я з ним працював всього кілька тижнів. Але побачив, що він хороший хлопець.

Вважаю, Бєсєдін та Супряга іноді можуть грати разом на полі. Думаю, це може бути хорошим рішенням. Бєсєдін бореться за м'ячі попереду, може залишатися в цій зоні. Супряга може отримати більше свободи. Так вони будуть більш небезпечними для суперників", – розповів Лонго у подкасті UKRFUT24.

Нагадаємо, у Бєсєдіна лише взимку завершилась дискваліфікація. Супряга ж став основним нападником киян, провівши 21 поєдинки у поточному сезоні, записавши до свого активу 3 голи та 5 асистів.

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